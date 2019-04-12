Erkenci Kuş 37. Yeni Bölüm 2. Fragmanı: Can ve Sanem'e Nikah Masasında Baskın!

Erkenci Kuş 2. fragmanda Sanem için mahallede hazırlık yapılıyor. Ailelerin isteklerinden sıkılan ikili, Can'ın emrivakisiyle kendi aralarında yıldırım nikahı kıymaya hazırlanıyor. Hüma ve Menkıbe bu iş için ellerinden geleni yapıyor ama Sanem ve Can muratlarına erebilmek için daha da ısrarcılar. Erkenci Kuş 37. Yeni bölümü 13 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erkenci Kuş sürpriz evlilik teklifinin yapıldığı 36. yeni bölümü ile sevenlerine kavuştu. 37. yeni bölümde, kendisine doğum günü sürprizi yapılan Can asıl sürprizi kendisi yapıyor. Beklenen evlenme teklifi Can'dan Sanem'e geliyor. Ayrıca ikilinin birlikteliğini istemeyen Hüma, ne olursa olsun ikilinin arasını bozma konusundaki inadından vazgeçecek gibi değil.

POLEN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRUYOR

Her bölümüyle kitleleri ekranlara kilitleyen, TV'de fırtınalar estiren dizi Erkenci Kuş yeni bölümde Polen, büyük şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğruyor. Can'ın Sanem'den başkasını gözü görmediğinin farkına varmaya başlayan Polen'in sözlerine kulak misafiri olan Sanem, mutluluktan havalara uçuyor. Çarpıcı ve iddialı sahnelerin yer aldığı Erkenci Kuş son bölümde heyecan gittikçe artıyor. Erkenci Kuş 37. gelecek bölüm ön izlemede düğün hayalleri kuran Can ve Sanem'in bu hayallerine bile korku damga vuruyor.