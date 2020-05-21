Erkenci kiraz tarlada 10 markette 25 lira
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Erkenci kiraz tarlada 10 markette 25 lira

Tokat'ta hasadına başlanan erkenci kiraz tarlada 10-12 lira arasında markette ise 25 liradan alıcı buluyor.

Erkenci kiraz tarlada 10 markette 25 lira
21.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:22

Tokat'ta hasadına başlanan erkenci kiraz tarlada 10-12 lira arasında markette ise 25 liradan alıcı buluyor.

Tokat'ta kirazı ile ünlü Kemalpaşa köyünde erkenci kiraz hasadı başladı. Yüzde 90'a yakın kısmında meyvecilik yapılan köyde çiftçiler güneşli havada dalından özenle topladıkları kirazı pazara sunuyor. Meyveleri ile yurt içi ve yurt dışı pazarında rağbet gören köyde erkenci kiraz iç piyasaya tarladan kilogramı 10-12 liradan sunuluyor. Halde cinsine göre 18-20 liradan satılan kiraz marketlerde ve manavlarda ise 22-25 liradan tezgahları süslüyor. Kiraz hasadı yapan Cerraf Asan, aracıların kendilerinden daha fazla kazandığını ileri sürerek, "Olan zaten üretici ile tüketiciye oluyor. Biz 10 liradan veriyoruz ama market 20 liradan aşağı satmıyor. Aracılar kazanıyor. Üreticiler olarak şu anda fiyatlardan memnunuz ama daha sonra fiyatların tarlada aşağı düşeceği, markette düşmeyeceği için tüketiciye yazık olduğunu biliyoruz. Ona da yüreğimiz sızlıyor" dedi.

Okulların kapalı olması nedeniyle ailesine kiraz toplamada yardımcı olan lise öğrencisi Mert Ali Şen ise milli eğitimin yaptığı online eğitim sonrasında tarlada çalıştığını belirterek, "Kiraz hasadı başladı, günlerimiz böyle geçecek. Ben hayatımdan memnunum. Evinde tıkılıp kalan çok fazla insan var, tarlada çalışmaktan memnunum" diye konuştu.

Öte yandan Amerika, Rusya, Almanya ve Kuzey Irak'a ihraç edilen 0900 adı verilen kirazların ise yaklaşık bir hafta sonra hasadının başlaması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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