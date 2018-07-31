Erken Ye Çok Uyu Pozitif Ol Kanserden Kurtul

Artık hepimiz Akdeniz tarzı, bol sebze meyve içeren ve doymuş yağlardan uzak beslenme tarzının kanseri önlemede ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Ancak Haziran ayında İnternational Journal Of Cancer dergisinde çıkan İspanyol nüfus temelli bir çalışma, akşam yemeğinin saat 21.00 den önce yenmesinin ve uykuya en az iki saat sonra yatmanın hem meme hem de prostat kanseri riskini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. Bu kişilerde akşam yemeğini geç yiyen ve yatağa hemen giren kişilere göre meme kanseri ve prostat kanseri riskinde % 20'lik bir azalma gözlenmiştir.

VARDİYALI ÇALIŞANLAR ve MÜZİSYENLER RİSK ALTINDA

Vardiyalı çalışma sisteminin aydınlık ve karanlığa göre düzenlenen vücudun sirkadyen ritmini (biyolojik saatimiz) etkileyerek uyku bozuklukları, obezite, diyabet, depresyon gibi hastalıklara yol açabileceği bilinmektedir.Buna ek olarak bu kişilerin beslenme saati ve uyku düzeni bozukluğu düşünülürse diyetimize ne kadar dikkat edersek edelim düzenli yemek saatleri ve uyku düzeni olmazsa kanser riski artabilir. Vardiyalı çalışan kişiler hele de uygunsuz koşullarda çalışıyorlarsa örneğin geceleri sahne alan ve genellikle sigara dumanı olan mekanlarda çalışan müzisyenler gibi ,riskin çok daha fazla olduğunu belirtmek gerek.

O yüzden kanserden korunmak için ''sağlıklı beslenin'' sözüne ek olarak '' akşam yemeğini erken yiyip en az iki saat sonra ve düzenli uykuyu seçin ve pozitif olmaktan vazgeçmeyin'' diyoruz.