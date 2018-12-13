Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Çalıştayı Başladı

Kilis'te, acil eylem planı çerçevesinde "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Çalıştayı Kilis 7 Aralık Üniversitesinde başladı.

Kilis Belediyesi, 7 Aralık Üniversitesi, UNİCEF ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ortaklığında, Acil Eylem Planı paydaşı kamu kurumlarının katılımıyla başlayan çalıştayda açılış konuşmasını yapa Kilis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Kaçarlar, "Erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin çocuğun geleceğini karartan etenlerden biridir. Reşit olmadan yapılan evliliklerin sıklığı, dünyada azalmakla birlikte, ülkemiz ve birçok ülkede yaygınlığını korumaya devam etmektedir. Bu evliliklerin çoğunluğu, 18 yaşından küçük çocukların bilinçli rızası olmadan ve zorla yapıldığından böyle tanımlanmaktadır.Dünyada her yıl 18 yaşın altında 12 milyon kız çocuğu evlenmektedir. Maalesef ülkemizde de bu sorun güncelliğini korumaktadır. Kilis genelinde 2015 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu oran yüzde 15.3 ile ülkemizdeki en yüksek orana ulaşmıştır. İlimizdeki bu oranı yükselten ana etmen, şehrimizdeki kendi nüfusumuzdan fazla Suriyeli misafirimizin olması ve Suriye de erken yaşta evliliklerin geleneksel olduğudur.Bakanlığımızın öncülüğünde 2017 Yılında, erken yaşta ve zorla evliliklerin yüksek olduğu illerde Acil Eylem Planları hazırlanmış, Kilis'te de İl Müdürlüğümüz ve paydaş kurumlarımızın katılımı ile Acil Eylem Planı hayata geçirilmiştir.İki gün sürecek bu çalıştayda mevcut Acil Eylem Planımızı geliştirici, çok katmanlı ve çok boyutlu olan bir sorun olan erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi konusunda, yereldeki koordinasyonu güçlendirmek adına önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi. - KİLİS