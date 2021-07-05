'Erken yaşta ve zorla evlilikler ile mücadele il eylem planı' onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Erken yaşta ve zorla evlilikler ile mücadele il eylem planı' onaylandı

'Erken yaşta ve zorla evlilikler ile mücadele il eylem planı' onaylandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatı ile erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda TÜİK verilerinde ilk 10' da yer alan Kars'ta, 2017 yılından itibaren aktif devam eden mücadele çalışmalarında, '2. İl Eylem Planı' valilik tarafından onaylandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatı ile erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda TÜİK verilerinde ilk 10' da yer alan Kars'ta, 2017 yılından itibaren aktif devam eden mücadele çalışmalarında, '2. İl Eylem Planı' valilik tarafından onaylandı.

Çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında, 12 Kamu Kurum ve Kuruluşunun paydaşlığında yürütülen "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Mücadele İl Eylem Planı" güncellenerek Valilik onayına sunuldu.

Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, Başkanlığında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" toplantısında; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından onaya sunulan ve komisyon üyeleri tarafından onaylanan İl Eylem Planı, 2021-2023 yıllarını kapsıyor.

Kars'ta Valilik koordinasyonu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında yürütülecek çalışmaların, güncellenen yeni İl Eylem Plan ile daha da etkin hale geleceği öngörülüyor. - KARS

'Erken yaşta ve zorla evlilikler ile mücadele il eylem planı' onaylandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Ayşegül Çınar Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Erol Bulut Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Erken yaşta ve zorla evlilikler ile mücadele il eylem planı' onaylandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:27:20. #1.16#

title