Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
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Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı

28.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:21
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürürken, hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, karın geçen yıla göre erken yağdığını söyledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürürken, hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, karın geçen yıla göre erken yağdığını söyledi. 

Yüksekova'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kalınlığı 5 santimetreyi bulan kar, en çok hayvan yetiştiricilerini etkiledi. Hayvanların yiyebileceği kuru otların henüz tam olarak kara gömülmemesi nedeniyle hayvanlarını yaylalara götüren besiciler, karın geçen yıla göre erken yağdığını, kışlık olarak hazırladıkları yemlerinin erken tükenmemesi için de bir süreliğine daha hayvanlarını otlatmaya götürmeyi sürdüreceklerini söylediler. Zor şartlarda hayvanlarını karlı bölgelere götürdüklerini anlatan besici Arif Ömgün, "Kar, bu yıl 26 Kasım'da yağdı. Geçen yıl ise 12 Aralık'ta yağmıştı. Bizde koyunlarımızı yaylaya götürmeye devam ediyoruz" dedi. 

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Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı
Erken yağan kar, besicileri hazırlıksız yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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