"Erken vedaya duygusal şarkı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Erken vedaya duygusal şarkı"

08.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:55

Aylin Taşar ve Barış Özkırış'ın yeni şarkısı "Hayal", Merdiven Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ajda Pekkan, Nilüfer, Hande Yener, Bengü gibi birçok pop starın şan eğitmenliğini yapan besteci Aylin Taşar, psikolojik astrolojinin Türkiye'deki öncü ismi, şarkıcı ve söz yazarı Barış Özkırış ile "Hayal" adlı şarkıda bir araya geldi.

Taşar ve Özkırış'ın beraber seslendidiği bu parça, Eda Taşpınar'ın iki sene önce hayatını kaybeden "Hayal" adındaki üvey annesine ithafen hazırlandı.

Hayal Taşpınar'la yakın dostluğu bulunan ve şarkının sözlerini yazan Barış Özkırış, "Hepimizi üzen bu erken vedanın ardından duygularımı bu şarkıyla dile getirdim" dedi. Şarkının bestesini yapan Aylin Taşar ise, "Hayal'in hikayesinden çok etkilendim. Şarkının sözlerini okuduğum anda melodiler dökülmeye başladı" diye konuştu.

Mert Tunçmakas'ın aranjörlüğünü yaptığı şarkının klip yönetmenliğini Fuzule Tezcan üstlendi.

'' HAYAL'' den hemen sonra yayına giren, projenin ikinci parçası '' AYİN'' ise 28 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yerini alarak büyük ilgi gördü.

Bir kadının kendini arayış yolculuğunda, karşılaştığı alt kişiliklerinin hikayesini anlatan klipler mistik kurguları ve senaryoları ile de oldukça dikkat çekici. 7 parçadan oluşan projenin bütün klipleri aynı kast üzerinden ilerliyor.

Projede yer alan tüm parçaların sözleri Barış Özkırış, besteleri ise Aylin Taşar imzasını taşıyor.

"Hayal" şarkısının sözleri:

Bir şarkı rüyamda

Çalıyor durmadan

Üzgün bir melodi

Tanıdık bir o kadar

Yürürken ışığa

Yıkandı korkular

Silindi tüm izler

Kalmadı sabahlar

Umut var bu gece

Hayal ile yan yana

İçimde sakin rüzgar

Çok farklı bu defa

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Faik Öztrak Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Hakan Kutlu Serdar Aziz Ünal Karaman
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Erken vedaya duygusal şarkı" - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 14:55:32. #1.15#
title