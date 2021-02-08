"Erken vedaya duygusal şarkı"

Aylin Taşar ve Barış Özkırış'ın yeni şarkısı "Hayal", Merdiven Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ajda Pekkan, Nilüfer, Hande Yener, Bengü gibi birçok pop starın şan eğitmenliğini yapan besteci Aylin Taşar, psikolojik astrolojinin Türkiye'deki öncü ismi, şarkıcı ve söz yazarı Barış Özkırış ile "Hayal" adlı şarkıda bir araya geldi.

Taşar ve Özkırış'ın beraber seslendidiği bu parça, Eda Taşpınar'ın iki sene önce hayatını kaybeden "Hayal" adındaki üvey annesine ithafen hazırlandı.

Hayal Taşpınar'la yakın dostluğu bulunan ve şarkının sözlerini yazan Barış Özkırış, "Hepimizi üzen bu erken vedanın ardından duygularımı bu şarkıyla dile getirdim" dedi. Şarkının bestesini yapan Aylin Taşar ise, "Hayal'in hikayesinden çok etkilendim. Şarkının sözlerini okuduğum anda melodiler dökülmeye başladı" diye konuştu.

Mert Tunçmakas'ın aranjörlüğünü yaptığı şarkının klip yönetmenliğini Fuzule Tezcan üstlendi.

'' HAYAL'' den hemen sonra yayına giren, projenin ikinci parçası '' AYİN'' ise 28 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yerini alarak büyük ilgi gördü.

Bir kadının kendini arayış yolculuğunda, karşılaştığı alt kişiliklerinin hikayesini anlatan klipler mistik kurguları ve senaryoları ile de oldukça dikkat çekici. 7 parçadan oluşan projenin bütün klipleri aynı kast üzerinden ilerliyor.

Projede yer alan tüm parçaların sözleri Barış Özkırış, besteleri ise Aylin Taşar imzasını taşıyor.

"Hayal" şarkısının sözleri:

Bir şarkı rüyamda

Çalıyor durmadan

Üzgün bir melodi

Tanıdık bir o kadar

Yürürken ışığa

Yıkandı korkular

Silindi tüm izler

Kalmadı sabahlar

Umut var bu gece

Hayal ile yan yana

İçimde sakin rüzgar

Çok farklı bu defa

Kaynak: Bültenler