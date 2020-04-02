Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı
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Kayseri, Sabah, 3. Sayfa

Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı

Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı Kayseri'de sabah ailesinden daha önce uyanan bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark edince 112 ekiplerine haber verdi.

02.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:54
Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı

Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ - Kayseri'de sabah ailesinden daha önce uyanan bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark edince 112 ekiplerine haber verdi. Meydana gelen olayda 7 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melek Hatun Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı aynı evde bulunan R.E., R.Ö., F.N.E., D.S.T., U.O.Ü., G.Ü. ve F.N.E. isimli şahıslar zehirlendi. Evde bulunan aile fertlerinden G.Ü.'nün diğer aile bireylerinden daha önce uyandığı, durumu fark ederek 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

Zehirlenen aile, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı

Kaynak: İHA

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Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı
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