Erken teşhis için Serviks kanseri taramaları önemli!

BURSA (Bültenler) - 1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Serviks kanserinin dünya genelinde kadınları en çok etkileyen, etkili tarama yöntemleriyle erken tanınıp, tedavi edilebilen ve böylelikle hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

Tarama ve erken teşhis ile tedavisi yüzde yüz mümkün olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, rahim ağzı kanserinin HPV ile ilişkili olan en yaygın hastalık olduğu bilgisini verdi. Neredeyse tüm rahim ağzı kanserlerinin HPV enfeksiyonu nedeniyle geliştiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "HPV'nin tespiti, erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklere işaret ederek, kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır.Günümüzde rahim ağzı kanserini önlemeye veya erken teşhis etmeye yardımcı olmak üzere geliştirilmiş iki tarama testi yaygın şekilde kullanılmaktadır" dedi.

Ücretsiz Tarama

Türkiye'de uygulanan Ulusal Kanser Tarama Programı'na göre, tarama standartları doğrultusunda 30-65 yaş aralığındaki kadınlara her 5 yılda bir HPV ve Pap Testi uygulandığını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Pozitif olgular teşhis merkezlerimize ileri tetkik için gönderilmektedir. Rahim ağzı kanseri taramaları ilimizde ücretsiz olarak Döne Ocak KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

2021 yılı Kasım ayı itibarı ile 11 aylık dönemde 54396 kişiye HPV ve PapSmear Testi yapıldığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz son olarak, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu COVID-19 Pandemisinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak, kanser taramalarının devam ettiğini ve vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarını davet ettiğini söyledi.

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