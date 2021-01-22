Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?

Siyaset gündemini en çok konuşulan konularından olan "erken seçim" hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yorum geldi. Peki, Erken seçim var mı? Erken seçim yapılacak mı?

Erken seçim yapılıp yapılmayacağı siyaset gündemini meşgul ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?

ERKEN SEÇİM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt olarak "Erken seçim, söz konusu değil" dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN SEÇİMLERİNİN GERİYE BIRAKILMASI VE ARA SEÇİMLERİ

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.