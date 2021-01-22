Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?

22.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:20
Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?

Siyaset gündemini en çok konuşulan konularından olan "erken seçim" hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yorum geldi. Peki, Erken seçim var mı? Erken seçim yapılacak mı?

Erken seçim yapılıp yapılmayacağı siyaset gündemini meşgul ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?

ERKEN SEÇİM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt olarak "Erken seçim, söz konusu değil" dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN SEÇİMLERİNİN GERİYE BIRAKILMASI VE ARA SEÇİMLERİ

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.

İlgili Haberler

2020-2021 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları!
2020-2021 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Mesut Özil Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Ankara Deprem Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:20:42. #1.15#
title