Erken Seçim Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu

Erken seçim teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandık demokrasinin kendisidir. Memleketimizi, milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Erken seçim teklifi AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anayasa Komisyonuna havale edileceğini belirterek, daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geleceğini belirtti. Kahraman, "Allah hayır eylesin. Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandık demokrasinin kendisidir. Memleketimizi, milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Her iki partiyi ve diğer partileri de başarılı bir seçim beklesin diyorum. Hayırlı eylesin, uğurlu eylesin" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğunu söyleyerek, "Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlıkla unutmayacaktır. 7 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Yenikapı'da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı büyük miting ise, milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasına işarete eden Elitaş, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılacağını aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, Bülent Turan, Mehmet Muş ve İlknur İnceöz, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta imzasına taşıyan teklif TBMM Başkanı'na sunuldu. - ANKARA