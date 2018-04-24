Erken Seçim Öncesinde Elektrik Kesintisi Gibi Hususlara Dikkat Edilmeli"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez başkanlığında İstanbul'da düzenlenen toplantıda erken seçim öncesinde elektrik kesintisi gibi hususlara dikkat edilmesi, gerekmedikçe kesilmemesi ve kesildiği takdirde halkın bilgilendirilmesi istendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Cuma günü Ankara'da elektrik dağıtım şirketleri yetkilileri ile toplandı. Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen toplantıda, erken seçim öncesinde elektrik kesintisi gibi konulara değinildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda seçim öncesinde yaşanan elektrikli kesintilerine dikkat edilmesi istendi. Yılmaz, elektrik kesintileri konusuna dikkat edilmesini, zorunlu olmadıkça elektrikleri kesmemelerini, planlı kesintilerde, aboneleri önceden mutlaka bilgilendirilmesini, abonelere, SMS ile kesinti günü ve saati ile kesinti süresi hakkında bilgi vermesini ya da başka yollarla da bilgi verilmesini istedi.

Vatandaşlardan gelen şikayetlere değinen Yılmaz, "Vatandaşlardan, dönem dönem sokak aydınlatmasına yönelik şikayetler geliyor. Seçim döneminde vatandaşlar daha hassas olabilir. Patlayan lambaları ya da armatürleri hızla değiştirelim. Arızalara müdahale edelim. Sokak ve cadde aydınlatmasında sorun yaşanmasın." ifadesine yer verdi.

Elektrik arıza bildirimlerine karşı duyarlı olunmasını isteyen Yılmaz, arızaya ilişkin ihbar ya da şikayetlerde ekiplerin hızla ilgili abonelere ulaşmasını, arızaların, en kısa sürede giderilmesini ve vatandaşın, memnuniyetinin oluşturulmasını istediğini bildirdi. Enerji Bakanlığı'nın, elektrik sektörüyle yaptığı toplantıları genişleteceği, bir sonraki aşamada doğalgaz dağıtım şirketleriyle de benzer bir toplantı yapılabileceği belirtildi. Seçim günü ekip sayısının arttıracağını bildiren Yılmaz, "24 Haziran öncesinde ve seçim günü elektrikte arıza, kesinti ya da benzer sorunlara karşı ekip sayısı artırılıyor" açıklamasında bulundu.