Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı
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Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı

Erken genel seçimlere hazırlanan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı düzenlendi. Seçim kampanyasının yürütüldüğü döneme denk gelen olayda, siber korsanların partinin sanal platformlarına aşırı yüklenip, sistemi çökertmeye çalıştığı öğrenildi.

12.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:46
Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı

Erken genel seçimlere hazırlanan 'de ana muhalefetteki 'ne iki günde iki siber saldırı düzenlendi.


Seçim kampanyasının yürütüldüğü döneme denk gelen olayda, siber korsanların partinin sanal platformlarına aşırı yüklenip, sistemi çökertmeye çalıştığı öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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