Erken seçim olur mu? Genel ve yerel seçim ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu seçime hazırlık mı yapıyor?

Erken seçim olur mu? sorusunun yanıtı genel ve yerel seçimler yaklaşırken merak konusu olmakta. Siyaset gündemini en çok konuşulan konularından olan "erken seçim" hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yorum geldi. Peki, Erken seçim var mı? 2023 seçimleri ne zaman? Başkanlık seçimi ne zaman?

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında erken seçim tartışmalarına ilişkin son noktayı koydu. Erken seçim olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ne dediğinin farkında değiller. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Erken seçim yok. Seçim olmayacak. 15 - 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz, çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz" dedi.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Seçimlerin normal tarihi olan 2023'te yapılacağını belirten Erdoğan, "Bunların ne dediğinin farkında değiller. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Erken seçim yok. Seçim olmayacak. 15 - 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz, çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz. Seçimler tam da 2023 yılında hedeflerimizle kesişen yılda gerçekleşecek. 2023 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu almak suretiyle rekoru daha da ileri taşıyacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU: "İLK MİTİNGİMİZ MERSİN'DE"

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletin sesini dinlemek için meydanlara ineceğini ifade etti. Bir süredir erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımında "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de" ifadelerine yer verdi.

GENEL SEÇİM NE ZAMAN?

Bir sonraki Türkiye genel seçimleri, en geç 18 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecektir. Bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır.

YEREL SEÇİM NE ZAMAN?

Bir sonraki Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

AK PARTİLİ NUMAN KURTULMUŞ ERKEN SEÇİM HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında önemli açıklamalarında bulundu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş, "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş dengeyi koruyarak yollarına devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"MUHALEFET ALGI YAPIYOR"

Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 2023'te, genel yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacaktır. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor. Sanki onların oyu çok artmış ve Erdoğan'ın oyları düşmüş gibi bir algı yapılıyor. Tüm araştırmalarda AK Parti şu an açık ara birinci partidir. Erken seçim bir matematik işidir. Seçimler vaktinde olacak" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI

Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu adaylık konusunda net bir tavır içerisinde değil. İttifakın temel meselelerinde farklılıklar var" diye konuştu.

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