Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
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Erken seçim olacak mı? SON DAKİKA!

Erken seçim olacak mı? SON DAKİKA!
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Erken seçim olacak mı sorusu, Türkiye siyasetinin en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamalar ve siyasi gelişmeler, erken seçim tartışmalarını alevlendirdi. Peki, erken seçim olacak mı? Hükümetten veya muhalefetten erken seçim son dakika açıklamaları geldi mi?

Muhalefet liderlerinden gelen çağrılar kamuoyunun dikkatini çekti. Erken seçim olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, hükümet kanadından yapılacak olası resmi açıklamaları merakla bekliyor. Son olarak, devlet Bahçeli erken seçim hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. Peki, Erken seçim olacak mı? SON DAKİKA!

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erken seçim çağrısı yapacağına yönelik iddialara da yanıt veren Bahçeli "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır" dedi.

Erken seçim olacak mı? SON DAKİKA!

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM TALEBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2025 Kasım ayına kadar erken seçim çağrısında bulundu. Özel, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için bu tarihe kadar Meclis'ten erken seçim kararı alınması gerektiğini ifade etti.

Erken seçim olacak mı? SON DAKİKA!

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