Son günlerin en çok konuşlan konularından olan ve sosyal medyada da trend olan erken seçim konuş hakkında Erken seçim olacak mı, sorusu soruluyor Peki, Erken seçim olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada "Seçimler Haziran 2023'te olacak." dedi.

Hükümetin kurulamaması yada herhangi bir şekilde Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken seçim, Meclis'in bu yönde bir karar alması veya Anayasa gereği Cumhurbaşkanı'nın kendisine tanınan seçimlerin yenilenmesini isteme yetkisini kullanması üzerine yapılır.

Anayasa'nın 77'nci maddesine göre, erken seçim kararını TBMM ya da Cumhurbaşkanı verebiliyor. Erken seçim kararı TBMM tarafından verilmişse Meclis seçimin yapılacağı tarihi de belirliyor. Yenileme kararının Cumhurbaşkanı'nca verilmesi halinde ise bu kararın alındığı günden sonra gelen 90. günü takip eden ilk Pazar günü seçim yapılıyor.

Seçimin yenilenmesine TBMM veya Cumhurbaşkanı'nca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından 48 saat içinde ilan ediliyor.

Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 9. maddesine göre; seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimi yapılmasına karar verildiği hallerde YSK, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabiliyor..