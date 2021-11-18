Erken seçim olacak mı?
Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düşürmesiyle politika faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekildi. Alınan karara sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık DUR Erdoğan" ifadesini kullandığı paylaşımında erken seçim çağrısını da yineledi. Gelişmeler sonrası erken seçim olacak mı konusu trend oldu.
Merkez Bankası yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekti. TCMB, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu. Erken seçim olacak mı?
ERKEN SEÇİM OLACAK MI?
TCMB kararının açıklanmasının hemen ardından Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Artık dur Erdoğan" yazdığı paylaşımında bir de "#hemensecim" etiketi yer aldı.
DÜN DE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Kılıçdaroğlu dün de İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir araya gelmiş, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada erken seçim çağrısı yapmıştı. CHP lideri "Açık ve net çağrımızı yapıyoruz: Ülkeyi yönetemiyorsunuz, daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin." ifadelerini kullanmıştı.
Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar— Haberler (@Haberler) November 18, 2021
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