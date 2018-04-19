Erken Seçim Kararıyla Düşen Euro Yeniden 5.0 Liraya Çıktı

– Erken seçim açıklamasıyla 4.96 liraya kadar gerileyen euro, yeniden 5.0 liranın üstüne çıktı.

Yeni güne 4.97 - 4.98 lira aralığında başlayan euro 5.0028 liraya kadar yükseldikten sonra, 5.0 liranın hemen altına çekildi.

Erken seçim kararıyla 4.02 liraya kadar gerileyen dolar da, günlük yüzde 0.54 artışla 4.03 liradan işlem görüyor.

Bist100 Endeksi ise 112 bin 112 puandan başladığı yeni günde 112 bin 231 puana kadar yükseldi. - İstanbul