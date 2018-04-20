Erken Seçim Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İstikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİAD olarak iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kaan, Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde "Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD'ın Yeri" konulu programda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 11 bin üyesi ve 50 bin şirketi ile güçlü ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Kaan, "Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor ve ekonomik aktivitede 2017 yılı geneline yayılan canlılığın 2018 yılında da devam edeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaan, Türkiye ekonomisini sıçratmak için daha çok çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Kendilerini yenilemeleri gerektiğini anlatan Kaan, "MÜSİAD olarak bölgesel kalkınmalarda üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yapacağız. Ülkemizi iyi bir yere taşımak için gayret etmeliyiz. Amacımız geleceği aydın ve güçlü bir Türkiye'dir." değerlendirmesini yaptı.

İş dünyasının belirsizlikleri istemeyeceğini vurgulayan Kaan, şöyle konuştu:

"İstikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİAD olarak iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına 24 Haziran erken seçim kararını olumlu görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye'ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Programın son bölümünde Kaan, yeni üyelere rozet takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.