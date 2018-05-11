Erken Seçim Çok Doğru Bir Karar"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, erken seçim kararının Türkiye'nin bekası için doğru bir karar olduğunu belirterek, "18 ay boyunca Türkiye'ye ateş etmeye hazırlanan bir grubun bütün oyununu bozduk arkadaşlar...O kadar rahatsız oldular ki AB ilk defa bir ülkeye 'seçimi bu kadar erken almanızı doğru görmüyoruz' dediler. Size ne..." dedi.

Yarar, Aydınlar Ocağı Samsun Şubesince Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Günümüz Güvenlik Stratejileri ve Türkiye'nin Güvenliği" konulu söyleşiye katıldı.

Türkiye'nin terör sorununa karşı kendi savunma teknolojileriyle mücadele verdiğini anımsatan Yarar, Batı başta olmak üzere birçok ülkenin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Yarar, Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarıştığını vurgulayarak, Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası 1,5 yılda yerli 60 yeni silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını üreterek devreye soktuğunu anlattı.

Bu teknoloji ve gücün ABD ve Çin'den başka bir ülkede bulunmadığını kaydeden Mete Yarar, "Biz sahada kaybetmiyoruz, savunmada kaybetmiyoruz, teknolojide kaybetmiyoruz, eğitimde kaybetmiyoruz. Bizim kaybettiğimiz bir tek şey, biz ekonominin çarkları içindeki şu sistemi değiştiremiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi yerli finansmanını oluşturup finansman içindeki etki ajanlarından kurtulduğunda ülkenin kendi stratejilerini geliştirebileceğini ifade eden Yarar, Türkiye'nin şu anda oyun bozan kısmında olduğunu ve kendisine oyun kuranların oyunlarını bozduğunu ama Türkiye'nin büyümesi için oyun kurması gerektiğini vurguladı.

"Bizim zayıf durma gibi bir şansımız yok"

Yarar, oyun kurabilmek için Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmak zorunda olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde güçlü olmayan hiçbir ülkenin ayakta kalma şansı yok. Ne derseniz deyin. Güçlü değilseniz bu dönemde ayakta kalma şansınız yok. İran ile savaş kapımızdayken, Yunanistan doğalgazla ilgili İsrail ile Mısır ile diğer petrol çıkartan büyük ülkelerle iş birliği yapmışken ve bunları bize vermek istemezken bizim güçsüz olma gibi bir şansımız yok. Sınırımızda PYD'ye 3,5 milyar dolar silah yardımı yapıldığı bir yerde bizim zayıf durma gibi bir şansımız yok. Ekonomiyle ilgili bu kadar olay yaşanırken manipülatif olarak Türkiye'nin dövizini aşağı çekecek kredi notları aşağı çekilirken bizim zayıf durma gibi bir şansımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini bir kez daha söylüyorum, bunu isterseniz siyasal olarak algılayın. 'Biz seçim kararını alırken Türkiye'nin bekasıyla ilgili endişelerimiz yüzünden aldık.' Çok doğru bir karar. 18 ay boyunca Türkiye'ye ateş etmeye hazırlanan bir grubun bütün oyununu bozduk arkadaşlar...O kadar rahatsız oldular ki AB ilk defa bir ülkeye 'seçimi bu kadar erken almanızı doğru görmüyoruz' dediler. Size ne..."

Erken seçim kararıyla Türkiye üzerine oynan oyunların bozulduğunu savunan Yarar, Türkiye'ye karşı olmasa da dünyada büyük bir savaş olduğunu, bu savaştan Türkiye'nin başarılı çıkması için birlik ve beraberliğinin korumasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Yarar, Türkiye'de asimetrik bir savaş yaşandığını belirterek, "Yunanistan'ın döviz notunu yükseltiyorlar, 40 yıl boyunca borcunu ödeyemeyecek bir ülkenin döviz notu yükseliyor, geçen sene OECD'de en fazla büyüyen ülke, turizmini artıran bir ülke, ihracatını artıran bir ülke, politikalarını yapıp terörü bitirme noktasına getiren bir ülke, parametreleri aşağı görülüyor... Hangisi daha mantıklı sizce? Peki bu saldırıyı yapanlar gücü nereden buluyorlar? Ben söylüyorum, ne varsa biz yapıyoruz kendimize." diye konuştu.

Programa, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Aydınlar Ocağı Samsun Şube Başkanı Taner Tunç ve davetliler katıldı.