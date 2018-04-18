Erken Seçim Açıklaması Piyasaları Hareketlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıklamasıyla dolar ve euro düşüşe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran tarihinde erken seçime gideceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşanmaya başladı. Saat 15: 58 itibariyle TL karşısında 4,0910 seviyesinde bulunan dolar, açıklamanın ardından 4,0630 düzeyinde geriledi. Euro aynı dakikalarda 5,0695 seviyesinden 5,0340 düzeyine indi. Şu sıralarda dolar TL karşısında 4,0610, euro ise 5,0330 düzeyinden işlem görüyor.

Açıklama öncesinde 108 bin 50 puandan işlem gören Borsa İstanbul 100 Endeksi ise şu sıralarda 110 bin 100 puana ulaştı. - İSTANBUL