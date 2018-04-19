Erken Seçim Açıklaması, KKTC'deki Yerel Seçim Tarihini Etkiledi
KKTC Başbakanı Erhürman, yerel seçim tarihiyle ilgili, "Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüp yasa değişikliğini gündeme getirilebiliriz. Kıbrıs müzakerelerinde çok büyük bir değişim için zemin görmüyorum.
19 Nisan 2018 Perşembe 16:52
KKTC Başbakanı Erhürman, yerel seçim tarihiyle ilgili, "Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüp yasa değişikliğini gündeme getirilebiliriz. Kıbrıs müzakerelerinde çok büyük bir değişim için zemin görmüyorum." dedi.