Erken Seçim Açıklaması, KKTC'deki Yerel Seçim Tarihini Etkiledi

KKTC Başbakanı Erhürman, yerel seçim tarihiyle ilgili, "Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüp yasa değişikliğini gündeme getirilebiliriz. Kıbrıs müzakerelerinde çok büyük bir değişim için zemin görmüyorum.

Erken Seçim Açıklaması, KKTC'deki Yerel Seçim Tarihini Etkiledi

KKTC Başbakanı Erhürman, yerel seçim tarihiyle ilgili, "Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüp yasa değişikliğini gündeme getirilebiliriz. Kıbrıs müzakerelerinde çok büyük bir değişim için zemin görmüyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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