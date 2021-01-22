Erken rezervasyonda iade garantili, yüzde 50 indirim fırsatı

PANDEMİ sürecinde zor günler yaşayan turizm sektöründe, aşılamanın başlamasıyla 2021 sezonunun nisan ayında açılması hedefleniyor. Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller, tatil gününün bir gün öncesine kadar iptal opsiyonlu, iade garantili ve yüzde 50'ye varan erken rezervasyon indirim kampanyaları başlattı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl için özellikle iç pazarda konaklama tesisleri ve seyahat acentelerinin yaptığı ortak çalışma neticesinde, tatilden bir gün önce tatil iptal edilse bile ödenen paranın tamamıyla geri alınabileceği iade garantisi sağlandığını söyledi. Kampanyalarla çok düşük ücretlere erken rezervasyon yaptırılabileceğini belirten Atmaca, "Bunu otelciler olarak biz de kabul ettik. Acentelerle erken rezervasyon dönemini iyi kullanmak ve daha fazla rezervasyon almak için böyle bir çalışma içerisine girdik" dedi.

EKONOMİK TATİLBunun faydalarını görmeye başladıklarını açıklayan Atmaca, "Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bu cuma günkü sömestir tatilinden başlayıp, bize inanarak bu tesislerin ayağa kalkmasında, Türk turizminin gelişmesinde en büyük emeği olan Türk misafirlerimiz erken rezervasyon kampanyalarını kullanarak yüksek sezona daha ekonomik, indirimli tatil yapabilir. Şimdiden doğru ürünü, doğru partneri seçip hakikaten 2021 yazında bekledikleri tatili yapabilmek için şu an erken rezervasyon sistemini kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMYüzde 40- 50'lere varan erken rezervasyon fiyat avantajlı kampanyalar olduğunu anlatan Ülkay Atmaca, "Bu çok ciddi bir rakam, şimdiden tatilinizi doğru zamanda planlar ve doğru partnerle çalışırsanız yüzde 50'lere varan indirimler söz konusu. 2021 yazında indirimli tatilden yararlanmak için en ideal zaman. Otel fiyatları içinse 'çok yükseldi' diyemem. Ama maliyetlerimizde çok ciddi artış var. En yakın örneği asgari ücrete yüzde 21.56 zam geldi. Elektrik, suya gelen zamlar, konaklama sektörünün giderleri arttıkça fiyatlara da yansımak zorunda kalıyor. Fiyatlarımız arttı ama çok büyük boyutlarda değil" dedi.İPTAL VE İADE GARANTİSİTur operatörleri, seyahat acenteleri ve otellerin başlattığı erken rezervasyon kampanyalarına bakıldığında, 'Bomba gibi erken rezervasyon fırsatları' sloganıyla Jolly Tur, 4'te 1'ini peşin, kalanını tatile 3 gün kala tamamlama ve yüzde 50'ye varan indirim imkanı sunuyor. Ayrıca kesintisiz iptal garantisi ve fiyat farkı iade garantisi de veriyor. ETS Tur ise yüzde 45'e varan indirim, ödeme erteleme fırsatı ve koşulsuz iade hakkı tanıyor.İPTAL SİGORTASITatil rezervasyonu yaparken konaklama hizmetinin yanında satın alınacak Erken Rezervasyon İptal Sigortası ile koşulsuz iptal hakkına sahip olunabiliyor. Seçili otellerde geçerli olan Erken Rezervasyon İptal Sigortası'nın koşulları ise şöyle; Otel rezervasyon bedelinin 1000 TL'ye kadar olan işlemler için sigorta bedeli 10 TL'dir. Otel rezervasyon tutarının 1000 TL üzerinde olması durumunda ise toplam tutarın yüzde 1'i kadar sigorta bedeli ödenir. Rezervasyon iptalinde, konaklama ücretinin tamamı iade edilirken sigorta ücreti iade edilmez. Sigorta yalnızca otel konaklamasını kapsar, rezervasyonla beraber alınan uçak biletleri ise sigorta kapsamında değildir. Uçak transferleri son 24 saat kalaya kadar kesintisiz iptal edilebilir. Otobüs de satın alınan rezervasyonlarda ise gidiş otobüsleri için son 2 güne kadar, dönüş otobüsleri içinse tesise giriş gününe kadar yapılan iptal işlemlerinde ulaşım iadeleri kesintisiz yapılır. Rezervasyona sigorta eklenebilmesi için konaklama tarihinin 7 günden fazla olması gerekir. Bu uygulama 1 Nisan- 31 Ekim tarihleri arasındaki minimum 3 gece üzeri konaklamalarda geçerli.İADE VE FİYAT FARKI GARANTİSİ

Kampanya, yüzde 25 ön ödeme veya ön ödemesizler için yurt içi otellerde 20 Ocak- 8 Şubat 2021, yüzde 50 ön ödemeli yurt içi otellerde ise 22 Aralık 2020- 31 Mart 2021 arasında yapılan seçili ürün rezervasyonlarında geçerli. Ödemelerin kredi kartıyla yapılması gerekiyor. Misafir, yüzde 25 ve yüzde 50 ön ödemeli yurt içi otellerde check-in tarihinden en az 25 gün öncesine, ön ödemesiz yurt içi otellerde en az 5 gün öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin rezervasyonunu kesintisiz iptal edebilir, iptal sonrasında tahsil edilen tutar iade edilir ve varsa ön provizyon iptal edilir. Fiyat Farkı İade Garantisi ise misafirlerin konaklama yapacağı tarihten önce misafirin satın aldığı tutarı olumsuz yönde etkileyecek şekilde, bir fiyat farkı oluşursa, aradaki fiyat farkının iade edileceği belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR