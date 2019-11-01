Erken rezervasyon dönemi başladı

01.11.2019 15:47

Yüzde 50'ye varan indirimlerle başlayan 2020 yaz erken rezervasyon döneminde, misafirler avantajlı fiyatlar arasından seçim yaparak yüksek sezona göre uygun fiyatlarla rezervasyon yaptırabiliyor. Böylelikle aynı bütçeyle daha lüks otellerde konaklama imkânı buluyorlar. Özellikle yoğun geçen yaz döneminde ve bayram tatillerinde yer bulamama sorunundan da kurtuluyorlar.

Erken rezervasyona olan ilginin her yıl arttığını belirten Tatilbudur.com Genel Müdürü Onur Otruş, 2018-2019 erken rezervasyon döneminde Kıbrıs turlarında ciddi bir talep artışı gerçekleştiğini, Kıbrıs'ın en parlak dönemlerinden birini yaşadığını ve 2020 yılında da Kıbrıs'ın ve favori tatil yörelerinden Antalya, Bodrum, Side, Marmaris, Fethiye, Didim ve Kuşadası'nın erken rezervasyon kampanyası ile üst sıralara çıkacağını söylüyor. Bu yıl yaşanan makroekonomik gelişmeler ve yerel seçimlerin turizm sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirten Onur Otruş, iç pazardaki fiyat artışından dolayı tüm tatil severlere rezervasyonlarını erkenden yapmalarını ve ekonomik fiyatlardan yararlanmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Bültenler