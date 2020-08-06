Erken müdahale binlerce hektar ormanı kurtardı Erken müdahale binlerce hektar ormanı kurtardı Havanın sıcak ve kuru olması nedeniyle her gün bir orman yangınıyla karşı karşıya kalınan İzmir'de dün Menderes ilçesi kırsal Şaşal Mahallesinde makilik alanda çıkan yangın, erken müdahale sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Erken müdahale binlerce hektar ormanı kurtardı

İZMİR - Havanın sıcak ve kuru olması nedeniyle her gün bir orman yangınıyla karşı karşıya kalınan İzmir'de dün Menderes ilçesi kırsal Şaşal Mahallesinde makilik alanda çıkan yangın, erken müdahale sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Her gün bir orman yangınıyla mücadele edilen İzmir'de dün, Menderes-Gümüldür arasında Şaşal mevkiinden gelen yangın ihbarı ile Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hareketli saatler yaşadı.

Özellikle öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri adeta tetikte beklerken, saat 16.10'da telsizlere düşen yangın ihbarı ile çıkış alan ekipler, 8 dakika içinde yangına 2 arozözle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün Gümüldür ve Seferihisar'da bulunan helikopterlerinin de 15 dakika içinde desteğe gelmesiyle yangın yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alındı.

Erken müdahale ile 2008 yılında yanan ve yeniden ağaçlandırılan Şaşal mevkiinde bulunan binlerce hektar orman, yanmaktan kurtarıldı.

Yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür yolu kısa süreliğine kapatılırken olay yerine gelen Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise 30 dakika gibi kısa bir sürede yangının söndürülmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek vatandaşlardan orman yangınları konusunda daha hassas olmalarını istedi.

Kaynak: İHA