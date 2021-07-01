Erken Kayıtlar Devam Ediyor

"%5+%5" indirimden yararlanmak için son gün 30 Temmuz. maliisler@gedik. edu.

"%5+%5" indirimden yararlanmak için son gün 30 Temmuz. maliisler@gedik. edu. tr adresinden taksitli veya peşin ödeme için ödeme planınızı isteyiniz.

Üniversitemize kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerimiz için; 2021-2022 akademik yılı erken kayıt dönemi devam ediyor. Ücretleri Görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız Ön Lisans ve Lisans Mevcut Öğrenci Egitim Ücretleri Tablosu

*Üniversitemize kayıtlı ön lisans ve lisans programları öğrencileri için 2021 - 2022 akademik yılı ücretlerimiz belirlenmiş olup, tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu salgın göz önünde bulundurularak KDV hariç ücretlerimize yıllık TÜFE oranının altında artış yapılmıştır.

*2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi ücretleri yürürlükteki mevzuat gereği %8 KDV'li olarak hesaplanmış olup, KDV oranında bir değişiklik olursa değişiklikler ilgili dönemde yansıtılacaktır.

*Erken kayıt indiriminden yararlanacak olan öğrencilerimize aşağıdaki tabloda görülen dönemlerde ilgili indirimler yapılacaktır. Buna göre; erken kayıt yaptırılması durumunda KDV dahil ücrete öncelikle erken kayıt indirimi uygulanacaktır.

*Peşin ödeme tercih edilirse erken kayıt indirimi sonrası kalan ücrete ayrıca %5 peşin ödeme indirimi uıygulanır.

*Peşin ödeme indirimi, ücretin tamamının banka kanalı ile EFT/Havale veya kredi kartı ile tek çekim ile ödenmesi durumunda uygulanacaktır. Üniversitemizde Mali Daire Başkanlığı sadece tek çekim kredi kartı ile tahsilat yapmakta, nakit tahsilat yapmamaktadır.

*Erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen veya maliisler@gedik. edu. tr adresine e-posta yolu ile başvurarak peşin ya da taksit tercihlerine göre düzenlenen ve kendilerine iletilen ödeme planına uygun şekilde ödeme yapacaklardır.

*Peşin ödeme yapmayı tercih edenler belirtilen banka hesaplarına Havale/EFT veya Mali İşler Daire Başkanlığında kredi kartı ile tek çekim yolu ile ödeme yapabileceklerdir. Bankadan ödeme yapanların ödeme dekontunu maliisler@gedik. edu. tr adresine iletmeleri kayıt işlemlerinde daha hızlı ve etkin sonuç sağlayacaktır.

*Erken kayıt indiriminden taksitli ödeme yöntemi ile yararlanmak isteyen öğrenciler yine yukarıda sözü edilen ödeme planını alarak, belirtilen anlaşmalı bankalara giderek öncelikle KMH (Kredili Mevduat Hesabı) açtıracak, sonrasında ilk taksit tutarını peşin olarak ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerimize sadece erken kayıt indirimi uygulanır. KMH açıldığına dair ilgili bankadan alınacak olan onaylı ödeme planı ve ilk taksit (peşinat) tutarının yatırıldığına dair dekont elden veya maliisler@gedik. edu. tr adresine e-posta yolu ile iletilecektir. KMH açılmadan banka hesaplarına yapılacak olan peşinat ödemeleri, ödeme olarak değerlendirilmeyecek ve kayıt işlemi tamamlanmayacaktır.

(*) Önemli Not: Ödemelerini banka kanalı ile gerçekleştirecek öğrenci ve velilerimizin; dekontların açıklama kısmına öğrenci T. C. kimlik numarası, Ad ve Soyadı yazdırmaları önemle rica olunur.

2021-2022 Akademik Yılı Erken Kayıt Ödeme Dönemi ve İndirimleri 2021-2022 KDV Dahil Ücretleri Üzerinden 31. May 1. Tem 2. Ağu 30. Haz 30. Tem 31. Ağu Erken Kayıt İndirimi (*) 7% 5% 1% Peşin Ödeme İndirimi 5% 5% 5% (*) İndirimler, öncelik erken kayıt indiriminde olmak üzere kalan tutara sırayla uygulanır. 01 Eylül'den itibaren erken kayıt indirimi uygulanmayacaktır.

Banka bilgileri aşağıdaki gibidir:

Banka Adı AKBANK Şube Adı KURTKÖY ŞUBE/ 0641 Hesap Adı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Numarası 147830 Iban Numarası TR27 0004 6006 4188 8000 1478 30 İletişim Bilgisi Buket TURAN KAŞIKÇI 216 378 85 57 Ceren KIZILAY GÜNER 216 378 85 33 Coşkun YILDIRIM 216 280 94 18 Duygu GÜRLER 216 378 07 19

Banka Adı TÜRKİYE İŞ BANKASI Şube Adı GEBZE KURUMSAL - KOCAELİ/ 2430 Hesap Adı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Numarası 42406 Iban Numarası TR62 0006 4000 0012 4300 0424 06 İletişim Bilgisi Mehtap GAYRETLİ 216 586 30 00/ 1301

Banka Adı TÜRK EKONOMİ BANKASI Şube Adı PENDİK E 5 ŞUBE/ 037 Hesap Adı T. C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Numarası 31597046 Iban Numarası TR94 0003 2000 0000 0031 5970 46 İletişim Bilgisi Duygu OĞUZ 0850 204 19 28 Hande İNALTONGÖKTEN 0850 204 19 32 Volkan SÖNMEZ 0850 204 19 23

Banka Adı ALBARAKA TÜRK Şube Adı ANADOLU KURUMSAL ŞUBE/ 130 Hesap Adı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Numarası 8196332-1 Iban Numarası TR59 0020 3000 0819 6332 0000 01 İletişim Bilgisi Kani IŞIK 216 445 05 50/29130

Banka Adı KUVEYT TÜRK Şube Adı PENDİK E 5 ŞUBE/ 037 Hesap Adı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Numarası 96516123-1 Iban Numarası TR94 0020 5000 0965 1612 3000 01 İletişim Bilgisi Hüseyin ÖZDEMİR 216 379 02 00/ 121 Muhammet Faik BAYSAL 216 379 02 00/ 3114

Kaynak: Habermetre