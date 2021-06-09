ERKEN HASAT MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLUYOR
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ERKEN HASAT MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veysi Avcı, üzümde yapılacak erken hasadın maddi kayıplara neden olduğunu belirterek, çiftçileri uyardı.

MERSİN'de Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veysi Avcı, üzümde yapılacak erken hasadın maddi kayıplara neden olduğunu belirterek, çiftçileri uyardı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veysi Avcı, 140 bin dönüm arazide 300 bin ton üzüm hasadının yapılacağı ilçede erken hasada dikkat çekti. Erken hasadın maddi kayba sebep olduğunu kaydeden Avcı, 'Üzüm hasadımız başlamak üzere. Tarsus'ta 140 bin dönüm arazide 300 bin tonun üzerinde üzüm hasadı gerçekleştirilecek. Çiftçilerimizi uyarmak istiyorum, olgunlaşmamış meyvelerinizi kestirtmeyin. Bu büyük bir maddi kayıp oluyor. Sofrada tüketici bunu gördüğünde bir daha almıyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu arazilerde bahçecilik artmakta, bağlarımız ise sökülmektedir. Binlerce dönüm bağ sökülerek yerine sert çekirdekli meyve dikilmekte. Bizim en büyük sıkıntımız erken hasat" dedi.

Avcı, öte yandan şaraplık üzümlerinde fiyat belirlenmesini istedi.

ERKEN HASAT MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLUYOR
ERKEN HASAT MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLUYOR
ERKEN HASAT MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLUYOR
ERKEN HASAT MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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