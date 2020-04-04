Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi - Haber
Teknoloji

Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi

İsviçre üniversitesi EPFL öğrencileri, meme kanserini en erken aşamalarında tespit edebilen akıllı bir sütyen geliştirdi.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi

İsviçre üniversitesi EPFL öğrencileri, meme kanserini en erken aşamalarında tespit edebilen akıllı bir sütyen geliştirdi. Geliştirilen sütyenin erken teşhis için kullanılacak ilk giysi olduğu söyleniyor. Diğer sütyenler kadar rahat olduğu söylenen akıllı sütyende mevcut teknolojiyi fark etmek neredeyse imkansız hale getirilmiş. Akıllı sütyenin 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Düşük enerjili x ışınları kullanan mamogram cihazlarının aksine, akıllı sütyene gömülü piezoelektrik sensörler tarafından ultrason dalgaları üretildi. Piezoelektrik meteryal üzerine basınç uygulanmasıyla aktif hale gelen teknoloji, minyatürleştirilerek sütyen içine yerleştirildi. Bununla birlikte ultrason görüntüleri elde etmek için kullanılan jel yerine plastik bir arayüz geliştirildi.

Akıllı Sütyen Alternatif Bir Tedavi Yöntemine Dönüşebilir

Piezoelektrik sensörlerin üretmiş olduğu ultrason dalgaları sayesinde meme kanseri erkenden teşhis edilebiliyor. 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan akıllı sütyenin ilk olarak meme kanseri teşhisi konmuş kişilere satılması hedefleniyor. Ardından genetik olarak meme kanseri riski çok yüksek olan kişiler akıllı sütyen satışı için hedeflenmiş durumda. Akabinde akıllı sütyenin herkes için ulaşılabilir olacağı söyleniyor. Akıllı sütyen, şüpheli bir kitle tespit etmesi durumunda kullanıcıyı uyarıyor ve bir uzmanla görüşmesi için yönlendiriyor. Akıllı sütyeni geliştiren öğrenciler gelecek dönemde sütyenin tamamlayıcı, alternatif bir tedavi olarak kullanılmasını hedefliyor. IcosaMed kurucusu ve CEO'su Max Boysset, konuyla ilgili yaptığı açıklamada geliştirilen akıllı sütyenin bir gün önleyici olarak rol almasını, kanserli kitlede apoptozu uyarmak için kontrollü bir şekilde düşük dozda ultrason dalgalarını yayılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan 'Aşıyı bulduk' haberi geldi Haber
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan "Aşıyı bulduk" haberi geldi
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haber
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Haber
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı Haber
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına...
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Guido Senia Simge Sağın Fahrettin Koca
Spor Neymar Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Erken Göğüs Kanseri Teşhisi için Sütyen Geliştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 15:20:24. #1.15#
title