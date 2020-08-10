Erken göçe başlayan binlerce leylek mola verdikleri Uşak'ta görüntülendi
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Erken göçe başlayan binlerce leylek mola verdikleri Uşak'ta görüntülendi

Ege ve Marmara bölgelerinde toplanarak göç yolculuğuna başlayan binlerce leylek, mola verdikleri Uşak'ta görüntülendi.

Erken göçe başlayan binlerce leylek mola verdikleri Uşak'ta görüntülendi
10.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:58

Ege ve Marmara bölgelerinde toplanarak göç yolculuğuna başlayan binlerce leylek, mola verdikleri Uşak'ta görüntülendi.

İlkbaharın müjdecisi leylekler, kışı geçirmek için göç yolculuğuna başladı.

Afrika ve Uzak Doğu'ya giden göçmen kuşlar, Uşak merkeze bağlı Aktaş köyünde bir tarlada mola verdi.

Binlerce leyleğin hasadı yapılan buğday tarlalarındaki göç molasını fark eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturan göçmen kuşları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bir süre burada kalan leylekler daha sonra toplu halde uçarak tekrar göçe devam etti.

Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, AA muhabirine, leyleklerin göçten önce büyük gruplar halinde bir araya geldiklerini söyledi.

Bu kuşların yurt dışından değil Ege ve Marmara bölgelerinden gelenler olduğunu ifade eden Onmuş, şöyle konuştu:

"Normalde leyleklerin göçünün ağustos ayı ortalarında başlamasını beklerdik. Şimdi yaklaşık bir hafta erkene kaymış gözüküyor. Hava şartlarının, çok aşırı geçen sıcaklıkların etkisi var bunda. Çünkü son 1-2 aydır hava oldukça kurak. Bu, hayvanların daha erken göç etmesini etkileyen bir durum. Bu tarihte bu kadar leyleği görmek aynı zamanda iklimin de çok daha değişmeye başladığını gösteren önemli bir bulgu. Normalde ağustos ayının ikinci yarısında leylek göçünü görüyorduk."

Leyleklerin Hatay'a doğru geçiş yaptıklarını, oradan da Suriye, Ürdün ve Mısır üzerinden Nil Nehri'ni takip ederek, Afrika'nın çöl bölgesini de geçip Tropik Afrika'ya gittiklerini anlatan Onmuş, "Bu göç yaklaşık 2 hafta sürüyor. Özellikle kuzey rüzgarlarının başladığı dönemi tercih ediyorlar daha hızlı gidebilmek için. Leylekler yaklaşık 2 bin kilometreden fırtınayı ve havanın bozabileceğini hissediyorlar. Buna göre de göçlerini durdurabiliyorlar. Normalde bu hayvanların gündüz gökyüzünde olması gerekirdi. Hava şartlarından dolayı orada beklediler." diye konuştu.

"Her 100 leylekten 5'i çöp nedeniyle ölüyor"

Onmuş, leyleklerin böcek, danaburnu, küçük kertenkele, yılan, fare yediğini, bunun da tarım için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Leylekleri korumamız lazım. Korumak için çöpleri, plastik poşetleri ortalıklara atmamak önemli. Leylek yuvalarında her yıl sayısız çöp buluyoruz. Bunlar sokaklara atılan çöplerden dolayı oluyor. Yaklaşık 10 yıldır yaptığımız leylek halkalama çalışmalarında şunu gördük. Her 100 leylekten 5'i, ayaklarına çöp poşeti, ip ve balya ipi dolaşması sonucu ayak kopmasından ölüyor. Tarım için çok büyük önemi olan leyleklerin korunması son derece önemli."

Aktaş köyü sakinlerinden Yaşar Yılmaz ise tarlada binlerce leylek görmenin şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Yanımda telefonum olmadığı için hemen eve dönüp aldım ve onları görüntüledim. Çok güzel, inanılmaz bir manzaraydı." dedi.

Kaynak: AA

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