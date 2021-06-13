Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı
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Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkent Cezayir'deki "Pastor" ortaokulu Oyların sayılması "Pastor" seçim merkezinin müdürü Halit Ruvrari ile röportaj CEZAYİR - Cezayir'de yedinci parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkent Cezayir'deki "Pastor" ortaokulu

Oyların sayılması

"Pastor" seçim merkezinin müdürü Halit Ruvrari ile röportaj CEZAYİR - Cezayir'de yedinci parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçim görevlileri, başkent Cezayir'deki Pastor ortaokulu seçim merkezindeki sandıkları açarak oyların sayımına başladı.

Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı
Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı
Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı
Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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