Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkent Cezayir'deki "Pastor" ortaokulu Oyların sayılması "Pastor" seçim merkezinin müdürü Halit Ruvrari ile röportaj CEZAYİR - Cezayir'de yedinci parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkent Cezayir'deki "Pastor" ortaokulu
Oyların sayılması
"Pastor" seçim merkezinin müdürü Halit Ruvrari ile röportaj CEZAYİR - Cezayir'de yedinci parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçim görevlileri, başkent Cezayir'deki Pastor ortaokulu seçim merkezindeki sandıkları açarak oyların sayımına başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı