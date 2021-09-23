'Erken gelen faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili oldu' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Erken gelen faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili oldu'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Erken gelen faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili oldu'

. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıyla politika faizinde 100 baz puanlık bir indirime gitti.

. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıyla politika faizinde 100 baz puanlık bir indirime gitti. Açıklanan kararı değerlendiren Doç. Dr. Atilla Çifter, politika faizindeki bu kararın eski başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020'de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı. Çifter, "Merkez Bankası'nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED'in politika faizini sabit tutması etkili oldu" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirime giderek yüzde 18 seviyesine çektiğini belirterek, politika faizindeki bu kararın eski Başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020'de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı.  Doç. Dr. Çifter, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir önceki toplantıda enerji ve gıdayı dikkate almayan C grubu çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklamış, TÜFE yüzde 19.25, ÜFE yüzde 45.52 ve C grubu çekirdek enflasyon ise yüzde 17 altında gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED'in politika faizini sabit tutması etkili oldu" diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE ERKEN BAŞLAMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Piyasanın faiz indirimi beklemediğini ve karar sonrası USD/TRY kurunun 8.77'yi test ettiğine işaret eden Doç. Dr. Atilla Çifter, "ÜFE ve TÜFE arasındaki yüzde 26'yı aşan fark, TÜFE üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Döviz kurunda artış devam ederse kur-enflasyon geçişi de etkili olacak ve TÜFE artmaya devam edecektir. Diğer yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt swap'ı 400'e yakın ve risk primi hala yüksek. Bu çerçevede Merkez Bankası faiz indirimine erken başlamış görünüyor." ifadelerini kullandı.


'Erken gelen faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili oldu'

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım
Magazin Tanem Sivar Gülben Ergen
Spor Lionel Messi Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Erken gelen faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili oldu' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:30:57. #1.11#