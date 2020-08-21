Erken 'Favipiravir' kullanımı, zatürre oranını düşürüyor'
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Erken 'Favipiravir' kullanımı, zatürre oranını düşürüyor'

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Favipiravir' ilacının koronavirüs vakalarında zatürre oranının azalmasında etkili olduğunu belirterek, "Elimizdeki ilk veriler bu ilaçların erken dönemde hastalarda başlandığında etkinliğinin daha yüksek olduğunu...

Erken 'Favipiravir' kullanımı, zatürre oranını düşürüyor'
21.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:57

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Favipiravir' ilacının koronavirüs vakalarında zatürre oranının azalmasında etkili olduğunu belirterek, "Elimizdeki ilk veriler bu ilaçların erken dönemde hastalarda başlandığında etkinliğinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuş durumda. Tedaviye erken dönemde başlayarak hastalığın akciğerlere tutan zatürreye dönüşüm oranını düşürmeyi başarabildik" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında zatürre oranının azalmasında etkili olduğunu açıkladığı 'Favipiravir' ilacının, hastalara erken dönemde uygulanmasının önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Kayıpmaz, daha önce ithal edilen, bir süredir Türkiye'de 4 firmanın üretimini yaptığı yerli ilacın kullanımına, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle erken dönemde başlandığını belirterek, bu şekilde zatürre vakalarında düşüşün gerçekleştiğini kaydetti. Doç. Dr. Kayıpmaz, dünyada Covid- 19'a karşı etkinliği yüzde yüz olan bir ilacın henüz geliştirilmediğini, ancak tedaviler içinde sıtma için kullanılan hidroksiklorokin ile zatürre ilacı olan Favipiravir'in öne çıktığını anımsattı. 

'POZİFİT ÇIKANLARA İLACI BAŞLATIYORUZ'Doç. Dr. Kayıpmaz, Covid testi pozitif çıkan hastalara Favipiravir verdiklerini belirterek, "Daha önce ithal edilen ancak artık yerli ve milli olarak üretilen Favipiravir'i, Covid tanısı konulan her hastaya veriyoruz. Acil servislerde olduğu gibi hastanelerimizde hastalarımıza bu ilacı başlatıyoruz. Eve bile göndersek ilacı tedarik ediyoruz. Elimizdeki ilk veriler bu ilaçların erken dönemde hastalarda başlandığında etkinliğinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuş durumda. Bu ilacı hastalığın erken belirti vermeye başladığı dönemde hastalara verebiliyoruz, hem yatan hem taburcu olanlara. Testi pozitif çıkmış semptomları olan hastalara ilacı ulaştırarak tedavileri almalarını sağlıyoruz. Peki bu ilacın Covid hastalarına avantajları nelerdir? Düşük yan etki profiline sahip bir ilaçtır. Fiyatı da yerli ve milli olduğu için uygundur" ifadelerini kullandı. 'ERKEN İLAÇ KULLANIMI İLE HASTALIĞI KONTROL EDEBİLİYORUZ' Doç. Dr. Kayıpmaz, Favipiravir ilacının daha önce ilk başta entübe hastalara verildiğini hatırlatarak, "Bu ilaç ilk önce entübe hastalara veriliyordu. Sonra entübasyon öncesindeki aşamada verildiğinde daha etkin olduğu ortaya kondu. Doğal olarak ilaca ne kadar erken başlanırsa, tedavide o kadar başarılı olunduğu görüşü hakim oldu. Biz de yerli ve milli ilaçlar sayesinde bu tedaviye erken dönemde başlayarak hastalığın akciğerlere tutan zatürreye dönüşüm oranını düşürmeyi başarabildik. Basit belirtileri de olsa bu ilacın başlanmasını şu anda tavsiye ediyoruz. Eğer bu ilaca erken başlarsak hastalık ileri aşamalara gelmeden onu kontrol altına alabiliyoruz. Mümkün olduğunca erken dönemde bu ilaçlara başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. 'YALNIZCA RİSK GRUPLARINA PNÖMOKOK AŞISINI ÖNERİYORUZ'

Doç. Dr. Kayıpmaz, Favipravir ilacının Türkiye'de üretilmesi nedeniyle şu anda stoklarda bulunduğunu ifade ederek, "Bunun büyük bir avantajını yaşıyoruz. Yurt dışında sadece entübe olmuş veya yoğun bakıma girmiş hastalarda başlanabilen bir ilacı biz burada artık hastalığın ilk evrelerinde başlayabiliyoruz. Önümüzdeki kısa süre içinde de olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyorum. Pnömokok aşısı olarak adlandırılan aşıyı yalnızca altta yatan belirli kronik hastalıkları olan, belli yaşın üstündeki ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde korunma maksadıyla öneriyoruz. Zaten hem grip aşısının hem de zatürre aşısının bu dönemde hangi riskli hasta gruplarına yapılacağına dair de bilim kurulumuz bir çalışma yürütüyor. Pandemi sürecinde bu aşıların hangi riskli hasta gruplarına tavsiye edileceğini de yayınlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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