Erken evrede belirlenen bazı kanser türleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkati çekerek, "Küçük aşamada yakaladığımız tümörleri özel teknoloji kullanarak, bir günlük tedavilerle sanki cerrahi...

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkati çekerek, "Küçük aşamada yakaladığımız tümörleri özel teknoloji kullanarak, bir günlük tedavilerle sanki cerrahi olarak çıkartılmış gibi, anestezi vermeden, cerrahi müdahale etmeden, yaşam kalitesini hiç bozmadan, hastayı tedavi edebiliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserle ilgili farkındalık yaratmak, erken tanı ve tedavi imkanını yakalamak gerektiğini söyledi.

Kanserin insanın hayatını değiştirmesi, kötü alışkanlıklardan kurtulması için zorunlu bir fırsat olarak görülebileceğini belirten Şahin, kanser tedavilerinde çok hızlı gelişme kaydettiklerini, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapilerde teknolojik imkanları kullanarak kişiye özel tedavi imkanı sunduklarını bildirdi.

"Bazı kanser hastalarımız hayatında birçok travmadan bahsediyor"

Kişinin hastalığa yakalandığı evrenin tedavilerde önemli olduğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Hasta hekim ilişkisi kuruyoruz. Hekim kadar verilen sorumlulukları yerine getirmek için hastaya da görev düşüyor. Aslında kanser olmak bir kader değil. Genetik geçişli kanser sayısı sanıldığından çok daha az. Erken tanı olduğunda genetik geçişli kanserleri de başarılı şekilde tedavi ediyoruz. Kanser olmamak mümkün. Bunun için çocukluktan itibaren önemli bir yaşam tarzı gerekiyor. Sağlıklı bir hayat, dışsal faktörlerin yanında hayata bağlılığımız, sorunlara yönelik mücadele yeteneğimiz çok önemli. Bazı kanser hastalarımız, hayatında birçok travmadan bahsediyor. Hayatımızda karşılaştığımız sorunları büyütmeden, çözümüne odaklanarak kendimizi oradan çıkartmamız gerekiyor. Bu, ileride olabilecek kanseri de engelleyecektir."

"Yeni cihazlar sayesinde bunu başarıyoruz"

Şahin, kişinin önüne her zaman engeller çıkabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 ya da başka hastalıklar gibi hayatımızda birçok engel çıkabiliyor. Sağlıklı düşünüp, sağlıklı adımlar atmak gerekiyor. Korkuyla bir şey kazanamazsınız, korku ancak sizi sindirebilir. Gereken önlemleri almak, yapabileceklerimize konsantre olmak bizim enerjimizi daha farklı noktaya getirir.

Son yıllarda en çok sigara kullanımına bağlı olarak baş boyun, akciğer kanserleri özellikle mesane, meme kanserleri arttı. Az miktarda beyin tümörlerini de görüyoruz. Erken tanı sayesinde artık günübirlik tedavi edip, gönderdiğimiz kanser hastalarımız var. Küçük aşamada yakaladığımız tümörleri özel teknoloji kullanarak, bir günlük tedavilerle sanki cerrahi olarak çıkartılmış gibi, hastaya anestezi vermeden, cerrahi müdahale etmeden, yaşam kalitesini hiç bozmadan tedavi yapabiliyoruz. Merkezimizdeki yeni cihazlar sayesinde bunu başarıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız