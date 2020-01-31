Erken evliliklere ve okul terklerine karşı ortak mücadele!

31.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:57

Karşıyaka Belediyesi ve Roman Derneği'nden örnek işbirliği

Karşıyaka Belediyesi ile Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği (ROMGEDER), Roman kökenli vatandaşlarda hak bilincini geliştirmek ve yaşanan hak ihlallerine karşı birlikte mücadele etmek amacıyla işbirliği protokolü yaptı.

'HAK TEMELLİ' ÇALIŞMALAR

Protokol kapsamında Karşıyaka Belediyesi İnsan Hakları Birimi ve ROMGEDER tarafından; eğitim hakkına erişim ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla ortak projelertasarlanacak. Çocukların erken yaşlarda eğitim yaşamından kopması ve çocuk yaşta yapılan evliliklerin önlenmesine yönelik olarak okullarla işbirliği halinde faaliyetler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Roman vatandaşların ihtiyaç duydukları alanlarda hak temelli çalışmalar gerçekleştirilecek. Roman kadınlar için Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) düzenlenecek. Ayrımcılık ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik projeler üretilecek.

ÇOCUKLAR EVLENMESİN, OKUSUN

ROMGEDER Başkanı Emin Karameşe ile protokole imza atan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bu işbirliği ile derneğin faaliyet yürüttüğü ilçemizde yaşayan Roman vatandaşların haklar konusunda bilinçlenmelerini ve uğradıkları hak ihlallerinin en aza indirgenmesini amaçlıyoruz. Özellikle Roman çocuk ve gençlerinin eğitim hakkına erişimlerinin artırılması, erken evliliklerinin önlenmesi temel hedefimizdir. Bu anlayışla örnek çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Daima Roman kökenli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kaynak: Bültenler