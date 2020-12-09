Erken emeklilik şartları neler? Kadınlar nasıl erken emekli olur?

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın merak ettiği konuların başında geliyor. "Nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmanın koşulları nelerdir?" sorusu emekli olmaya yaklaşan kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki Erken emeklilik şartları neler? Kadınlar nasıl erken emekli olur?

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın merak ettiği konuların başında geliyor. "Nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmanın koşulları nelerdir?" sorusu emekli olmaya yaklaşan kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki Erken emeklilik şartları neler? Kadınlar nasıl erken emekli olur?

KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Belirli süre sigortalı olup bu süre içinde primlerini eksiksiz ödeyen ve yaş şartını da yerine getiren kadın çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün sayısı ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazanıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.

SGK kapsamında bayanların emekli yaşı işe ilk giriş tarihine göre değişir. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

– 23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,

– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında,

– 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

SGK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SGK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

SGK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz. Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor.

Ayrıca; 5400 günlük prim gününü; 31.12.2037 tarihine kadar tamamlamanız halinde 62 yaşında, 31.12.2039 tarihine kadar tamamlamanız halinde 63 yaşında, 31.12.2041 tarihine kadar tamamlamanız halinde 64 yaşında, 01.01.2042 tarihinden sonra tamamlamanız halinde ise 65 yaşında emekli olursunuz.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR 2020?

Doğum borçlanmasında etki eden ilk faktör; o yıl belirlenen asgari ücret miktarıdır. Aynı zamanda doğum borçlanmasının alt ve üst sınırları da ödeme için etkili olan koşullar arasında yerini alır.Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı da günlük en yüksek borçlanma tutarını ortaya çıkarır. 2020 ylı içinde doğum borçlanması ücretleri belirlenmiştir:

Bir aylık doğum borçlanması tutarı: 941.76 TL

Bir yıllık doğum borçlanması tutarı: 11. 301,12 TL

İki yıllık doğum borçlanması tutarı: 22.602,24 TL

Doğum Borçlanması Ödemesi Nereye Yapılır?

Doğum borçlanması ödemeleri PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve SGK online tahsilat bağlantısından yapılabilir. Online tahsilat bağlantısına e-Devlet üzerinden erişmek mümkündür. Doğum borçlanmasının ödenme süresi bir aydır. Bu süre içinde borçlanılan miktarın ödenmemesi halinde, başvuru iptal edilir. Bu durumda kişinin yeniden ilgili kurumlara başvurusunu yapması beklenir. Borçlanmaya konu olan miktar tek seferde tahsil edilir. Doğum borçlanması taksitlendirme ile ödenmez ancak bankalardan borçlanma için kredi çekilebilir. Bankadan çekilen kredi bağlanan emekli maaşından kesinti yapılarak otomatik olarak ödenebilir veya kişi ayrıca ödeme de yapabilir.

Erken emeklilik için kaç gün gerekir?

5400 gün ile emeklilik için en erken 2035 yılında, kadınlar için 61, erkekler için 63 yaşını tamamlamış olmak gerekir. 3600 gün ile emeklilik için, kadınlar 2011 tarihinden sonra 58, erkekler 601 yaşını tamamlamış iseler emekli olabilirler. (3600 gün ile emekli olanların maaşları daha azdır.)

Kadınlarda erken emeklilik yaşı kaç?

İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK

15 yıllık prim ödemesini tamamlayan kadın ve erkek sigortalı çalışanlar istenilen şartlara uygunluk olması durumunda 3600 gün üzerinden emeklilik talep edebilir. Burada en önemli detay ilk işe giriş tarihinizin 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde olmasıdır. Eğer bu şarta uygunluk gösteriyorsanız en yaklın SGK şubesine şahsen başvurarak 3600 günden emekli olma yaşınızı da öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.

SİGORTA BORÇLANMASI İÇİN YASA NE DİYOR?

5510 sayılı Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların borçlanabileceği süreler kısaca şu şekilde anlatılıyor;

- Doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla geçen sürede,

- Askerlik borçlanması yani er veya erbaş olarak geçirilen süreç ve yedek subay okulunda geçen süreleri,

- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

- Grev ve lokavtta geçen süreleri

- Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri emeklilik için prim gün sayısı olarak sayılabiliyor ve borçlanma yapılabiliyor.