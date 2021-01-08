Erken doğum risklerine karşı dikkatli olunmalı

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, "Erken doğum diğer adıyla preterm doğum hamileliğin 20 ve 37'nci haftaları arasında başlayan preterm eylem dediğimiz doğum sancılarının tetiklediği doğumdur.

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, "Erken doğum diğer adıyla preterm doğum hamileliğin 20 ve 37'nci haftaları arasında başlayan preterm eylem dediğimiz doğum sancılarının tetiklediği doğumdur. Spontan preterm eylem, preterm doğumların yüzde 40-50'sinin sebebidir." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Yılanlıoğlu erken doğum riskleri hakkında uyarıda bulundu.

Yılanlıoğlu, erken doğum riskleri ve türlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Spontan preterm eylem, preterm doğumların yüzde 40-50'sinin sebebidir. Yüzde 20-30'una da preterm parematür membran rüptürü eşlik etmektedir. Preterm doğumlar gebelik haftası yaşına göre sınıflandırılabilmektedir. 34. ve 37. haftalar arasında 'geç preterm doğum', 32. ve 34. haftalar arasında 'orta preterm doğum', 28. ve 32. haftalar arasında 'çok erken preterm doğum ', 28. hafta öncesi de 'aşırı erken preterm doğum' şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Tüm olguların yüzde 60-70'ini geç preterm doğum, yüzde 20'sini orta preterm doğum, yüzde 10'unu çok erken preterm doğum ve diğer yüzde 10'nunu aşırı erken preterm doğum oluşturmaktadır. Fetal doğum ağırlığına göre ise 2500 gramın altına düşük doğum ağırlıklı, 1500 gramın altına çok düşük doğum ağırlıklı ve 1000 gramın altına da aşırı düşük doğum ağırlıklı preterm doğum denmektedir."

"Alkol ve sigara kullanımı önemli risk faktörleri"

Etiyolojik faktör olarak preterm doğumun maternal, fetal, plasental patolojiler ile ilişkisinin doğum belirtilerinin var olup olmaması ve doğuma giden yola göre alt sınıflara ayrılabileceğine dikkati çeken Yılanlıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Söz konusu sınıflandırma için gebelik süresinde olan değerlendirmede enfeksiyon varlığı, travma, medikal hastalıklar ve mevcut durumun klinik olarak koriyoamniyonit tablosu, uterin rüptür, preeklampsi\eklampsi varlığı, fetal değerlendirmede intrauterin büyüme geriliği gibi bir çok problem göz önünde bulundurulmalıdır. Anne açısından preterm doğum için risk faktörleri ise şunlardır: Düşük sosyoekonomik durum, Afrikalı-Amerikalı köken, aşırı düşük vücut kitle indeksi, anne yaşı (18 altı veya 40 üstü), ağır fiziksel stres, periodontal hastalıklar, anemi, enfeksiyonlar, uterin bozukluklar (konjenital,myom vs), alkol ve sigara veya madde kullanımı, medikal hastalıklar (pulmoner veya kronik HT ( Hipertansiyon), renal hastalıklar, kardiak hastalıklar), travma, intraabdominal cerrahi ve immunolojif (otoimmün hastalıklar, antifosfolipid sendromu)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu