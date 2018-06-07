Erken Doğan Bebeklerin Göz Muayeneleri Yapılabilecek

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde, erken doğum bebeklerin göz damarlarının muayenelerinin yapılabildiği Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı ve Tedavi Merkezi Birimi kurulduğu bildirildi.

Mardin Devlet Hastanesinde geçen yıl planlaması başlayan ve ROP Tanı ve Tedavi Merkezi Birimi, çevre il ve ilçelerden gelen hastalara hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, ROP'un erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Erken doğum olarak 2 kilonun altında dünyaya gelen tüm bebeklerin mutlaka ROP muayenesi yapılması gerektiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bebeklerin gözlerindeki damarlar bebek doğuncaya kadar gelişime devam eder. Erken doğan bebeklerde bu gelişim yeteri kadar olmadığı için anomalili damarlar oluşmaya başlar ve ROP denilen hastalığa sebep olabilir. Ayrıca bebeklerde rastlanan akciğer, kalp damar hastalığı ve beyinde yaşanabilecek problemler de ROP riskini artırmaktadır. Bu hastalığa erken dönemde tanı konup tedavi edilmezse iki göz de tam körlükle sonuçlanabilir. Erken doğan bebeklerin doğumdan 4-6 hafta arasında göz muayenesinin mutlaka yapılması gerekmektedir."