Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesinin ilki Mersin'de gerçekleştirildi

09.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:19

MERSİN (İHA) – Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesinin ilki, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mersin'de gerçekleştirildi. Zirveye, birçok ilden okul öncesi öğretmeni katıldı.



Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 eğitim vizyonundaki erken çocukluk dönemi hedeflerine ulaşabilmek adına hazırlanan "Erken Çocukluktan Mutlu Geleceğe" projesini hayata geçirdi. Bu çerçevede, 1. Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi düzenlendi. Zirveye, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Bölümü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Öğretim Üyesi Dr. Ercan Mertoğlu konuşmacı olarak atıldı.



Birçok ilden okul öncesi öğretmeninin katıldığı zirve kapsamında, projenin ilk adımı olan "Yarının İnşası Öğretmen Buluşması" etkinliği ile eğitimin kalitesini arttırmak, öğretmenlerin birbiriyle iletişimini güçlendirmek ve bilgi güncellemesi yapmak amacıyla okul öncesi öğretmenlerine yönelik 3 seminer ve 9 atölye çalışması düzenlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA