Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıtlar başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıtlar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıt işlemleri, 10-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıtlar başlıyor
09.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:03

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıt işlemleri, 10-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri koronavirüs ile mücadele çerçevesinde hizmet veriyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yer alan Yaşam Köyü bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezi de yeni döneme 20 kontenjan ile başlayacak. Giriş ve çıkışlarda çocukların ateş ölçümleri yapılacak ve merkeze aileler de dahil olmak üzere çocuklar ve eğitmenler haricinde kimse alınmayacak. Öte yandan merkez çalışanları ile eğitmenler dönem boyunca her sabah kıyafetlerini değiştirerek işbaşı yapacak. Bina ise her akşam boşaltıldıktan sonra ilaçlanarak dezenfekte edilecek ve ardından havalandırılarak ertesi güne hazır hale getirilecek. Ayrıca bina içerisindeki her katta dezenfektan noktaları oluşturulacak. 10-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıt işlemlerinin ardından Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, normalleşme süreci ile birlikte koronavirüse karşı tedbirlerin titizlikle uygulanacağı şekilde hizmet verecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti Dünya
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Cemal Enginyurt Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Beyrut Otobüs Lübnan
Şu an buradasınız: Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıtlar başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 14:33:12. #1.15#
title