"Erkeklerin yüzde 35, kadınların yüzde 15'i sigaradan hayatını kaybediyor"

Her bir sigaranın içinde vücut için zehirli, tahriş¸ edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya c¸ıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.

Her bir sigaranın içinde vücut için zehirli, tahriş¸ edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya c¸ıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, "Erkeklerde kansere bağlı ölümlerin yüzde 35'inin, kadınlarda ise yüzde 15'inin nedeni sigara" dedi.

Sigara alışkanlığı ve kullanımının bırakıldığı andan itibaren vücutta değişimin başladığına dikkat çeken Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, sigara içme alışkanlığının genellikle genç yaşta başladığını söyledi. Ergenlik çağında başlayan ve uzun süredir sigara içicisi olan kişilerin yarısının sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, "17 milyon kişinin sigara tüketicisi olduğu ülkemizde, her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmekte" diye konuştu.

"KALP ATIŞLARINI HIZLANDIRIR, TANSİYONU YÜKSELTİR, KANI PIHTILAŞTIRIR"

Sigaranın başta kardiyovasküler ve solunum sistemini olumsuz etkilediğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah şunları söyledi:

"İmmün sistemi zayıflatmakta, diyabet, depresyon gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Her bir sigaranın içinde vücut için zehirli, tahriş¸ edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlardan en az 81 tanesinin doğrudan kansere neden olduğu ispatlanmıştır. Erkeklerde kansere bağlı ölümlerin yüzde 35'inin, kadınlarda ise yüzde 15'inin nedeni sigaradır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90'ının nedeni sebebini yine sigara oluşturmaktadır. İnsanları sigaraya bağımlı hale getiren madde ise nikotindir. Nikotinin, vücudumuz üzerinde kalp atışlarını hızlandırıcı, tansiyonu yükseltici ve kanın pıhtılaşma riskini artırıcı etkileri vardır."

"TEK BİR SİGARA BİLE BAĞIMLILIĞI BAŞLATIR"

Nikotinin çok güçlü bir psikolojik uyarıcı ajan olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bekir, sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişiden birinin tek bir sigara ile bile bağımlı hale gelebildiğini anlatarak şu uyarılarda bulundu:

"Bir sigara içildiğinde ortalama 10 saniye gibi kısa bir su¨rede yanaktan emilen nikotin, beyne ulaşır ve seratonin gibi mutluluk hormonların salgılanmasını sağlayan merkezi uyarır. Merkezin uyarılmasıyla birlikte meydana gelen hormonal salınımlar, zevk alma, gevs¸eme, sakinles¸me, konsantrasyon artıs¸ı gibi değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olur. O¨du¨l gibi gelen bu değişikliklerin devam etmesi için vücut daha c¸ok nikotin istemeye bas¸lar ve bu durum da içilen sigara miktarında artışa sebep olur, nedeni nikotinin meydana getirdiği etkilere kars¸ı vücutta tolerans gelis¸mesidir. Bunun anlamı s¸u; vu¨cuttaki nikotin miktarı arttıkça etkisi azalır, o¨du¨l gibi gelen degˆis¸ikliklerin devamını sagˆlamak ic¸in nikotin miktarının daha da artması gerekmektedir. Artık vu¨cudunuz bu maddeyi gerek olmadıgˆı halde almak istemektedir. Bu davranıs¸ı yapmadıgˆınız zaman hissettigˆimiz sinirlilik, gerginlik, konsantrasyon bozukluğu, iştah artıs¸ı, depresyon gibi duygular iradenizle kontrol edebileceğimiz bir durum olmaktan çıkmış ve tıbbi bir bozukluk halini almıştır."

"24'ÜNCÜ SAATTE KANDA KARBON MONOKSİT GAZI HIZLA AZALIR"

Sigarayı bırakmakta zorlanan kişilerin bir uzmana başvurmasını öneren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, sigaranın bırakılmasıyla vücutta görülecek değişimleri şu sözlerle anlattı:

"Kişi kendi kendine zorlanıyorsa bir uzmana başvurarak etkinligˆi kanıtlanmış¸ tıbbi tedavi yöntemlerinden yararlanabilir. Sigara bırakma tedavisinin ilk basamağı hastayı sigarayı bırakması konusunda motive etmek, bilgilendirmek ve desteklemektir. Ardından uygun farmakolojik tedavi planlanmalıdır. İlk 20 dakikada nabız, kan basıncı ve vücut ısısı normale döner. 24'üncü saatte kanda karbon monoksit gazı hızla azalır. 2 hafta ve 3 ay sonra efor kapasiteniz artar, öksu¨ru¨k varsa azalır, 3 ay ic¸inde kaybolur, balgam varsa 2 haftada yarı yarıya azalır, soluk alıp vermeniz kolaylas¸ır, koku ve tad alma duyularınız iyiles¸ir. Birinci yılda, kalp krizi gec¸irme riskiniz ilk gu¨nlerden itibaren azalmaya bas¸lar, bir yılın sonunda risk yüzde 50 azalır. Beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalıgˆı (Buerger) riski yüzde 30-50 azalır. KOAH (kronik obstru¨ktif akcigˆer hastalıgˆı) gibi solunum yet- mezligˆine yol ac¸abilen akcigˆer hastalıklarının ortaya c¸ıkması engellenir, varsa ilerlemesi durur. 5'inci yılda agˆız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası kanseri riski yarı yarıya azalır. 10'uncu yılda felc¸ olma riskiniz 5-10 yıl ic¸inde hic¸ sigara ic¸memis¸ kişilerle aynı du¨zeye iner. Akcigˆer kanseri, agˆız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası, bo¨brek, pankreas kanseri riski azalmaya devam eder. 15'inci yılda kalp koroner damar hastalıgˆı ve kalp krizi riski hic¸ içmeyenlerle aynı olur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı