Erkeklerin Kabusu: Varikosel!

ERKEKTE KISIRLIĞIN EN ÖNEMLİ SEBEBİ VE CİNSELLİĞİ ETKİLEYEBİLİYOR!

Her beş erkekten birinde görülen varikosel, testisteki kirli kanı kalbe götürmekle görevli olan toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıkar.

Genellikle 20'li yaşlardan sonra ortaya çıkan varikosel, çocuk sahibi olamayan çiftlerin kâbusu haline gelen bir hastalık. Varikosel testisteki kirli kanı kalbe götürmekle görevli olan toplardamarların genişlemesidir. Sebepleri halen çok açık olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 5 erkekten birinde görülüyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin hasatlıkla ilgili şunları anlattı…

KENDİNİZİ MUAYENE EDİN!

Varikosel her zaman bulgu veren bir hastalık değildir. Tanı konan hastaların büyük bir çoğunluğu çocuk sahibi olamama şikâyeti ile üroloji uzmanına başvururlar. Ancak kendinizde varikoselden şüphe ediyorsanız şu bulgulara dikkat etmelisiniz:

Testislerde ağrı (özellikle sol),

Yumurtalık kesesinde dışarıdan görülebilen solucan benzeri damarsal yapılar,

Testiste ele gelen lastik benzeri yapılar (genişleyen damarlar).

Varikoselin oluşum sebepleri halen net değildir. Yani dar pantolon veya iç çamaşırının neden olduğu bilgisi doğrudur diyemeyiz.

HER HASTADA TEDAVİ ŞART DEĞİL

Varikosel tanısı muayene ile konan bir hastalıktır. Gözle görülebilen varikosel 3. derece olarak sınıflandırılır. Bu en yüksek varikosel sınıfıdır. Üroloji uzmanı doktor tarafından yapılan elle muayenede varikosel tanısı konmuş ise ikinci aşamada sperm tahlili ve testislerin renkli ultrasonu ( skrotaldoppler ultrasonografi) yapılır. Buradaki amaç bu varikoselin tedavi gerektirip gerektirmediğini ortaya çıkarmaktır.Her varikosel hastasının tedaviye ihtiyacı yoktur. Tedavi edilecek olan varikosel hastalarında çocuk sahibi olamama, sperm değerlerinde düşüş, hormonal problemler veya ağrı gibi ek bir durumun olması gereklidir.

DÜZENLİ OLARAK DOKTORA GİDİN

Eğer ilerlemiş bir varikoseliniz varsa ve bu durum testislerin normal fonksiyon göstermesini, testosteron ( erkeklik hormonu) üretimini etkiler ise varikosel cinsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açabilir. Varikosel progresif ( ilerleyici ) bir hastalıktır. Aynı zamanda hastalığın derecesi değişmese bile sperm değerlerindeki bozulma ilerleyici olabilir. Bu nedenle varikosel teşhisi konan hastaların ameliyat edilmeseler bile düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

AMELİYAT EN ETKİLİ ÇÖZÜM!

Her varikosel hastası ameliyat olmak zorunda değildir. Ancak varikoselin tek tedavisi ameliyattır. Herhangi bir ilaç veya buna benzer tedavinin bilimsel geçerliliği yoktur.Günümüzde varikosel hastalığının tedavisindeki altın standart operasyon tekniği mikrocerrahi ile varikoselektomi ameliyatıdır. Mikroskopik varikoselektomi mantık olarak yıllardır uygulanan varikosel ameliyatının aynısıdır. Ancak burada cerrahın özel ameliyat için tasarlanmış mikroskop ile insan gözünün gördüğünü 20 katına kadar yakınlaştırılmış ve detaylı görüntü ile ameliyatı yapma şansı vardır. Bu sayede oldukça küçük bir alanda yapılan varikosel ameliyatında komplikasyon riski azalmakla beraber ameliyatın başarı şansı da artmaktadır.