Erkeklerin erken ölüm riski, kadınlara göre yüzde 60 daha yüksek
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Erkeklerin erken ölüm riski, kadınlara göre yüzde 60 daha yüksek

16.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:59
Erkeklerin erken ölüm riski, kadınlara göre yüzde 60 daha yüksek

İngiltere'de yapılan bir çalışma, 50 yaşın üzerindeki erkeklerdeki erken ölüm riskinin aynı yaştaki kadınlara göre yüzde 60 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir çalışma, 50 yaşın üzerindeki erkeklerdeki erken ölüm riskinin aynı yaştaki kadınlara göre yüzde 60 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'den bilim insanları, sonuçları "Canadian Medical Association Journal" dergisinde yayımlanan çalışmalarında, sosyo-ekonomik durum, yaşam tarzı, sağlık ve medeni durum gibi faktörlerin 50 yaş ve üzeri kadın ve erkeklerin ölüm oranına ilişkin etkisini araştırdı.

Londra'daki King's College ve Newcastle Üniversitesinden bilim insanları, 28 ülkede yarısından fazlası kadın olmak üzere 50 yaş ve üzeri 179 bin 44 kişi ile görüştü.

Sigara ve kalp hastalıklarının da ölüm riskinde kısmen etkili olduğu belirtilen çalışmada, erkeklerin erken ölüm riskinin, kadınlara göre yüzde 60 daha yüksek olduğu tespit edildi.

King's College'dan Wu Yu-tzu, farklı kültürler, gelenekler, tarihi arka planlar, ekonomik ve toplumsal gelişimlerin kadın ve erkeklerin yaşamını ve dolayısıyla sağlık durumlarını etkileyebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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