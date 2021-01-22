Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? Diyanet fetvaları!
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Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? Diyanet fetvaları!

22.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:18
Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir?

Dini konularda araştırma yapanlarErkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaErkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? konusunda fetva yayınladı. Peki,Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? İşte, detaylar

ERKEKLERİN ÇORAPSIZ NAMAZ KILMALARI CAİZ MİDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) çorapsız olarak namaz kıldırdığı kaynaklarımızda sabittir (Ebû Dâvûd, Salât, 91). Bu sebeple çorapsız olarak namaz kılmakta bir beis yoktur. Ancak mescitlere çorapsız girmek sağlık, temizlik vb. nedenlerden ötürü örfte hoş karşılanmıyorsa, bundan kaçınmak uygun olur. Çorap giyenlerin de çorapları temiz olmalıdır.

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