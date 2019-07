Erkeklere Hediye Seçmenin İpuçları

Pek çoğumuz için dostumuza, iş arkadaşımıza ya da sevdiklerimize hediye seçmek sıkıntılı bir sürece dönüşebiliyor. Hele bir de hediyeyi aldığımız kişi erkek ise eğlenceli ve keyifli olması gereken bu durum, birdenbire stres dolu bir sürece dönüşüyor. Klasikleşmiş hediyelerin yerine erkek arkadaşına, eşine, babasına ya da oğluna farklı bir hediye vermek isteyenler bu süreçte daha büyük kararsızlık yaşıyor. Peki, erkeklere hediye almak neden bu kadar zor? Aslında cevabı çok basit: Alternatifsizlik! Kadınlara hediye edilebilecek şeyler düşünüldüğünde, onlarca farklı ürün akla gelirken erkekler için hediye seçenekleri sınırlı kalıyor. Buna rağmen, erkeklere hediye seçimindeki püf noktaları ve ince detaylar dikkate alındığında, süreç çok daha kolay ve eğlenceli hale gelebiliyor. Türkiye'de hediye sektörünün lider e-ticaret sitesi ÇiçekSepeti.com, bir erkeğe alınacak hediye konusunda kararsız kalanlara hediye seçmenin basit ama etkili ipuçlarını paylaşıyor.

Hediyenizi kişiselleştirin

Erkeklere hediye alırken en önemli noktalardan biri, alınacak hediyenin kişiselleştirilmesi...

ÇicekSepeti'ne göre erkekler, kişiselleştirilmiş hediyeleri daha çok beğeniyor. Hediyenize işlenecek bir isim, tarih ya da özel bir kelime hem hediyenize anlam katıyor hem de karşı tarafın memnuniyeti arttırıyor. ÇiçekSepeti.com'da cüzdan, kalem, tespih, kol düğmesi ve çakmak gibi onlarca ürünün yanı sıra ustura, steteskop, hakim tokmağı gibi mesleki hediyelere ya da nostaljik radyo gibi farklı ürünlere de isim ya da tarih işlenerek kişiselleştirilebiliyor.

Her gün kullanabileceği bir hediye seçin

Erkekler, her an kullanabilecekleri ya da göz önünde bulunan hediyeleri daha fazla seviyor. Dolayısıyla hediye seçiminde, hediyenin kullanışlı ya da her an ulaşılabilir olması çok önemli. Bunu dikkate alarak seçeceğiniz hediye, aldığınız erkeğe her an sizi anımsatabilir. Örneğin saat, bileklik ya da ofiste masasına koyabileceği özel bir obje buna uygun bir hediye olabilir.

Zevk ve ilgi alanlarına yoğunlaşın

Erkekleri en heyecanlandıran hediyelerin başında, kendisinde heyecan uyandıran ürünler geliyor. Kolaya kaçmayın ve biraz yaratıcı düşünmeye odaklanın. Erkekler, kendi zevklerine ve hobilerine yönelik hediyeleri çok daha fazla benimsiyor. Örneğin, sabah kahvesi içmeden güne başlamayan bir erkeğe hediye edilecek kupa ya da gezmeyi seven bir erkek için alınacak boyanabilir bir dünya haritası özel ve anlamlı seçenekler olabilir. ÇiçekSepeti hediye kategorisinde, müzik enstrümanlarından model arabalara, maketlerden spor ürünlere pek çok erkeğin ilgi alanına göre hediye bulmak mümkün.

Kaynak: Bültenler