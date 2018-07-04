Erkeklere Çıplak Pozlarını Gönderip Kendine Hediyeler Aldıran 16 Yaşındaki Kız Gözaltına Alındı
İnternetten erkeklere çıplak fotoğraflarını göndererek bu yolla kendisine fayda sağlayan 16 yaşındaki kız çocuğu, 34 yaşındaki adama uygunsuz pozlarını gönderdiği için gözaltına alındı.
16 yaşındaki kız çocuğu, 34 yaşındaki adama cinsellik içeren uygunsuz fotoğraflarını göndermekle suçlanıyor. Genç kızın, erkeklerle internet üzerinden bu tarz bir iletişim kurma ile ilgili geçmişi olduğu açıklandı.
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
Daha önce de bir kaç erkek ile internetten temas kuran ve kendisine hediyeler alınması için onlara çıplak fotoğraflarını gönderen genç kızın, bunu alışkanlık haline getirdiği açıklandı. Genç kız, yetkililer tarafından, bu davranışın onu önemli risklere maruz bıraktığı konusunda uyarıldı.
TUTUKLANDILAR
Cuma günü ortadan kaybolan ve ailesinin Pazar gününe kadar kaybolduğunu polise bildirmediği genç kız, fotoğraflarını gönderdiği Acheron Lunais Stray isimli adamla birlikte Jacksonville'deki bir motelde tutuklandı.
Acheron Lunais Stray isimli adam, reşit olmayan çocukla cinsel istismar suçundan dolayı yargılanacak. İkili, kefaletle serbest bırakıldı.
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Muhammet mustafa valla seni tanimadan onyargili davrandim da madem öyle insanlarin da inancina saygi duy şu nickini degistir senin ne kadar dürüst olduğuna inanalim ki gördüğum kadariyla dürüst birisinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal sana kıızzz..doğru yapıyosunn..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ben de buraya yazıyorum. Sabahın haberine inanmayın. Kurban fiyatları yüksek olacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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welcome to cappadokia!!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ASLI BOYLE POZ ATARMISIN BANACevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır