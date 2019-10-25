Erkeklerde risk altında!

25.10.2019 10:18

Ailesinde meme kanseri görülen erkeklerin risk altında olduğunu belirterek, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Her sekiz kadından birinde görülen meme kanserinin, tüm vakalarının yüzde birinin erkek meme kanseri olduğunu, ancak kadınlara göre daha hızlı ilerlediğini sözlerine ekledi.

Op. Dr. Aycan şöyle konuştu: "Meme kanserine neden olan hücrelerin çoğalması oldukça zaman alır. Ancak çoğaldıktan sonra hücreler lenf ve kan yoluyla vücudun diğer organlarına dağılabilir. Meme kanserinde en önemlisi diğer organlara yayılmadan teşhis edilmesidir. Bu nedenle meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir.

50- 70 Yaş Aralığına Dikkat!

Meme kanserinin görülme sıklığının yaş ilerledikçe arttığına dikkat çeken Op. Dr. Ömer Aycan; "En sık 50-70 yaş aralığında görülen meme kanseri riski, ailede meme kanseri öyküsü bulunduğunda üç kat artıyor. Bu nedenle ailede meme kanseri olan kişilerin kontrollerini, özellikle 40 yaş ile birlikte sık sık yaptırmaları gerekiyor. Belirtileri arasında, memede; genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket ettirilebilen, yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen yapıda ve karakterde ele gelen şişlikler, gözle görülebilir şekilde, memenin boyutunda veya şeklinde değişiklikler, memenin cildinde kızarıklık, morluk, yara, damar genişlemesi, içeri doğru çöküntü, yaygın küçük şişlikler, portakal kabuğu görünüşü gibi noktasal çekintiler, meme başı ve çevresinde, renk ve şeklinde değişiklik, meme başında genişleme, düzleşme, içe çökme, yön değiştirme, kabuklanma, çatlaklar ve yaralar, meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesi, koltuk altında görülebilen, elle fark edilen ağrılı ya da ağrısız şişlikler yer alıyor" dedi.

Kaynak: Bültenler