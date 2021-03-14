Erkeklerde cilt bakımı nasıl olmalı?

Erkek cilt yapısı kadın cildine göre bazı farklılıklar gösterir. Bu nedenle nasıl ki her cildin bakımı kişiye özeldir erkeklerin cilt bakımı da kadınlarınkinden bambaşkadır.

Erkek cilt yapısı kadın cildine göre bazı farklılıklar gösterir. Bu nedenle nasıl ki her cildin bakımı kişiye özeldir erkeklerin cilt bakımı da kadınlarınkinden bambaşkadır. Çünkü ihtiyaçları farklıdır. Her erkeğin cildi farklıdır. Bu nedenle bakım konusunda standart bir yaklaşım yoktur.

Erkek cildinde yağ bezleri daha yüksek androjen seviyeleri nedeniyle daha fazla sebum yani yağ üretir.

Dolayısıyla erkeklerin ciltleri genellikle daha yağlıdır ve gözenekler daha açıktır.

Aynı zamanda kadın cildine göre daha kalın olan ve kolajen açısından zengin olan erkek cildi dış etkenlere karşı daha dayanıklıdır. Bu anlamda kadınlara göre açık ara önde olan erkekler bazı açılardan ise risk altındadır.

Yağlı ve kalın olan cilt sarkmaya ve yaşla birlikte gevşemeye daha meyillidir. Zamanında alınan tedbirlerle cildin sıkılığını korumak ve gençliğini sürdürmek sizin elinizdedir.

Cilt lekeleri erkeklerde kadınlara oranla daha seyrektir. Sebebi de kadınlardaki hormonların leke oluşumuna daha yatkınlık yaratmasıdır.

Gebelik, doğum kontrol hapları kadınlarda lekeleri artıran diğer faktörlerdir.

Tıraş olmak erkek cildinde düzenli bir peeling işlemidir. Ancak aynı zamanda hassasiyete de yol açabilir. Tıraşa bağlı ciltte çizik, batık ve tahrişler görülebilir.

Bu nedenle tıraş sonrasına alkolsüz, cildi sakinleştiren özel ürünler kullanılmalıdır.

Tıraşta kullanılan tıraş bıçağı, tıraş makinesi için hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Tıraş bıçakları sık sık değiştirilmelidir.

Genç erkek bakımı

Erkeklerin ergenlik döneminde en sık karşılaştığı problem aşırı testosteronun etkisiyle ciltte ve saçlarda aşırı yağlanmadır. Saçlarda androjen hormonlarının etkisiyle yağlanmayı saç dökülmeleri izler. Yüzde ise yağ kanallarının tıkanmasıyla birlikte akneler gözlemlenir.

Cilt bakımı sadece anti aging amaçlı yapılmaz ciltte gözeneklerin genişlememesi, izlerin kalıcı olmaması, yağlanmanın kontrol altına alınması ve buna bağlı akne yani sivilcenin tedavisi için de doğru cilt bakım rutinlerine erken yaşlarda başlanmalıdır. Cilt altı yağ bezlerinin bir hastalığı olan akne ve izlerinin tedavisinde meyve asitler AHA ve salisilik asit gibi BHA'ların kullanıldığı püskürtme ve vakumlama özelliği olan cihazlarla cilt altındaki yağ bezlerinin çalışması yavaşlatılabilmektedir. Gözenekler tıpkı yağ çözücü gibi davranan meyve asitlerinin gücü ile temizlenmekte ve radyofrekans enerjilerle sıkılaşmaktadır. Erken yaşlarda başlayan bu tedaviler iz oluşmadan aknelerin iyileşmesinde destek olur.

Orta yaş erkek bakımı

20'li yaşlarda sivilcelerle başlayan serüven 30'lu yaşlarda yerini anti aging bakımlara bırakıyor. Bu yaşlarda eşlerinin veya annelerinin nemlendiricilerine dadanmaktansa kendi cilt tiplerine uygun olan rutin bakım ürünlerini kullanmaları daha doğru olacaktır.

Kalın derili ve yağlı cilde sahip erkeklerde haftada bir ya da iki kez peeling ve maske öneriyorum. Bu ürünlerin de yağlı ciltlere özel olması gerekir. Özellikle kil maskesi yağlı ciltler için birebirdir. Düzenli uygulamada ciltteki fazla yağ gider, daha mat olur ve parlak görünümden uzaklaşır. Gözenekler sıkılaşır ve siyah noktalar azalır. Termal spreyler veya maden sularının da düzenli kullanımı gözenek temizlenmesinde etkili olacaktır. Yağlı ciltli erkekler için ürün seçiminde oil-free, komedon oluşturmayan ürünler tercih edilmeli, su bazlı nemlendiriciler seçilmelidir. Yine elmas başlıkların olduğu bir sistemle yapılan mikrodermabrazyon uygulamaları ciltteki kalınlaşan ölü tabakayı temizleyip arındırır. Bu uygulama sonrası nemlendirme kullanılmalıdır.

50 yaş üstü erkeklerde bakım

50 yaş üstü erkeklerde tercih edilen bakımlar anti aging veya reverse aging bakımları olmalıdır. Yani hasarlanmış veya yaşlanmış deriyi düzelten onaran bakımlar önerilmektedir. Cilt tipi, azalan androjenlerle birlikte kurumaya nemini kaybetmeye başlar. Bu durumlarda nemlendirici bakımlar ön plana çıkar. Cilt altının oksijenlenmesini artıran bakımlar bu yaşlarda altın standarttır. Ayrıca BBL Forever Young uygulaması cilt DNA onarımı da yapabildiği için cilt kalitesini artırıp sıkılaşmada etkili bir yöntemdir. İnce çizgilerin görünümünün azalmasını da sağladığı için botoks gibi uygulamalardan çekinen erekler için de iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Kolajen takviyeleri hem cilt ve saç, hem de eklem sağlığı için çok önemlidir.

Kaynak: Hürriyet