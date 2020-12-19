Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
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Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

19.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:21
Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Cucine Lebe Civitanova takımında oynayan 1991 doğumlu İranlı milli sporcu Amir Ghafour ile sözleşme imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Cucine Lebe Civitanova takımında oynayan 1991 doğumlu İranlı milli sporcu Amir Ghafour ile sözleşme imzaladı.

2011'de İran Milli Takımı'na davet edilen 2.02'lik Amir Ghafour, İran'ın açılış altın madalyası kazandığı Asya Şampiyonası'na katıldı. İranlı milli voleybolcu, Julio Velasco'nun davetiyle 2012 Yaz Olimpiyatları hazırlıklarında yer aldı.

2013 yılında İran'ın 2'nci altın madalyasını aldığı Asya Şampiyonası'nda yer alan Amir, turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele eden Ghafour, İran'ın 2017 FIVB Voleybol Büyük Erkekler Dünya Şampiyonlar Kupası'nda bronz madalya kazanmasına ve 90 puanla İran'ın en skorer ismi olmasına yardım etti.

Asya'nın en iyi servis atan ismi unvanını alan Amir Ghafour, 2019 yılında İtalya takımı Cucine Lebe Civitanova ile dünya şampiyonluğu ve İtalya şampiyonluğu yaşadı.


Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Erkek voleybolda Dünya MVP'si, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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