Erkekler, Şans Getirsin Diye Süslü İneklerin Üstünden Geçmesine İzin Verdi

Hindistan'ın Madhya Paradesh şehrinde düzenlenen dini ritüelde, kendilerine şans getirdiklerine inandıkları için erkekler yere yatıp ineklerin üstünden geçmesine izin verdiler.

İNEKLER SÜSLENDİ

İnekler yerde yatan adamların üstünden geçerken etraftaki adamlarda ineğin altına atladı. Ay evresinin 12. gününde yapılan festivalde, erkekler yüzüstü yere yatarken süslenmiş inek sürüsü üstünden geçiyor.

FİZİKİ VE MANEVİ RAHATLIK SAĞLIYOR

Bir çok kişinin yaralanmasına sebep olmasına, insanlar ineklerin altında ezilmenin kendilerini fiziki ve manevi hastalıklardan kurtaracağına inanıyorlar.