Erkekler, Şans Getirsin Diye Süslü İneklerin Üstünden Geçmesine İzin Verdi
Hindistan'da dini inanç gereği erkekler, kendilerine şans getireceklerini inandıkları için ineklerin üstlerinden geçmelerine izin verdi.
Hindistan'ın Madhya Paradesh şehrinde düzenlenen dini ritüelde, kendilerine şans getirdiklerine inandıkları için erkekler yere yatıp ineklerin üstünden geçmesine izin verdiler.
İNEKLER SÜSLENDİ
İnekler yerde yatan adamların üstünden geçerken etraftaki adamlarda ineğin altına atladı. Ay evresinin 12. gününde yapılan festivalde, erkekler yüzüstü yere yatarken süslenmiş inek sürüsü üstünden geçiyor.
FİZİKİ VE MANEVİ RAHATLIK SAĞLIYOR
Bir çok kişinin yaralanmasına sebep olmasına, insanlar ineklerin altında ezilmenin kendilerini fiziki ve manevi hastalıklardan kurtaracağına inanıyorlar.
YORUMLAR (5)
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Bizdede hayranları öldürüyor lar çok benziyoruz zaten bu ülkeye insana saygısı yok değer yok kimin kime gücü yetiyorsa olmuş artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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vay inekler vay Allah dururken medet umduğunuz şeye bakın İNEKKKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allahın bizim için etinden ve sütünden yararlanmamız için bağışlamış olduğu bu hayvanları tepelerine çıkarmaları çok tuhaf Allah akıl versin ne diyim:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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neyse ki inekler süslüymüş.. :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sorun yok ikiside öküzCevap Yaz 8 Yayından Kaldır