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Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon Gaziantep Polisgücü

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu Gaziantep Polisgücü oldu.

02.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:54
Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon Gaziantep Polisgücü

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu Polisgücü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2. etap maçlarıyla tamamlandı.

Ligin ilk etabı 26-29 Kasım 2019 tarihlerinde Amasya'da, ikinci etabı ise 28 Ocak-1 Şubat 2020 tarihlerinde Alanya'da oynandı.

Alanya Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ardından şampiyonluğa Gaziantep Polisgücü ulaşırken, Nizip GSK ikinci, Amasya Belediyesi de üçüncü sırada sezonu bitirdi.

Şampiyon Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Sezonu 9. sırada tamamlayan Malatya Hokey ile 10. sırada bitiren Selçuklu Belediyesi ise bir alt lige düştü.

Kaynak: AA
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